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上海單日47死增逾1萬例 封城近月疫情現趨緩跡象

2022/4/28 10:19（4/28 11:14 更新）
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上海封城近1個月，疫情似乎露出趨緩曙光。圖為上海醫護人員27日準備進入一處住宅區進行防疫相關工作。（中新社）
上海封城近1個月，疫情似乎露出趨緩曙光。圖為上海醫護人員27日準備進入一處住宅區進行防疫相關工作。（中新社）
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（中央社者吳柏緯上海28日電）上海封城近1個月，疫情似乎露出趨緩曙光。據通報，27日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1292例、無症狀感染者9330例，合計1萬622例。新增死亡47例。

上海官方於3月27日晚間發布，為了盡快實現COVID-19疫情的「社會面動態清零」，上海分為兩區封閉管理及全民核酸檢測，隨後於30日宣布採取「全域靜態管理」，正式進入全城封鎖。

根據上海疫情防控工作記者會發布，上海本輪COVID-19疫情絕大部分為Omicron BA.2型和BA.2.2型，特點是傳播速度快，截至24日累計感染數超過50萬。

在全程封鎖將屆滿1個月時，上海的疫情也逐步出現趨緩的跡象。

根據上海市衛健委發布，27日新增確診病例1292例和無症狀感染者9330例，合計1萬622例。

單日新增死亡47例，平均年齡84.7歲，最小67歲，最大101歲。均有慢性疾病、癌症等。入院後，原發疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為自身疾病。（編輯：周慧盈）1110428

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