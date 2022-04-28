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中國新增1.1萬本土確診 北京病例持續增加

2022/4/28 10:57（4/28 11:06 更新）
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圖為北京朝陽區民眾25日在一處篩檢站排隊採檢。（中新社）
圖為北京朝陽區民眾25日在一處篩檢站排隊採檢。（中新社）
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（中央社台北28日電）隨著上海市疫情趨緩，中國大陸本輪本土COVID-19的病例數也逐漸降低，官方今天通報，新增1萬1285例本土病例，其中上海占1萬622例；與此同時，首都北京市的本土病例則增至50例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，27日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1503例，其中境外移入9例、本土1494例。

本土確診仍以上海市的1292例最多，其次為吉林省的56例，北京市也通報48例。

當天並新增死亡47例，都為本土病例，都在上海。

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另通報新增9864例無症狀感染者，其中境外移入73例、本土9791例。本土無症狀感染以上海市9330例最多，其次為吉林省的98例，北京則有2例。

截至27日24時，中國大陸現有確診2萬5506例（其中重症399例），累計死亡4923例，累計報告確診20萬8584例。尚在醫學觀察的密切接觸者42萬8075人；尚在醫學觀察的無症狀感染者20萬8195例（境外移入582例）。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110428


▼中國每百萬人新增確診數與死亡人數
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