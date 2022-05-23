上海新增染疫數再下探 部分地區民眾仍遭禁足

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（中央社台北23日電）上海今天通報，22日新增本土COVID-19確診病例55例與無症狀感染者503例共計558例。上海新增染疫數持續下探，但在朝向常態化防控轉化階段之際，仍有部分地方的民眾遭「禁足」。

據上海衛健委官方微博「健康上海12320」消息，22日零至24時，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例55例與無症狀感染者503例。

其中30例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，25例確診病例和503例無症狀感染者在隔離管控中發現。

新增本土死亡1例。患者是93歲女性長者，合併有心律失常、高血壓3級（極高危）、焦慮、抑鬱障礙等基礎疾病，入院後因突發急性心肌梗死，經搶救無效死亡。官方指，死亡原因為基礎疾病。據財新網統計，上海本輪疫情合計死亡已585例，病死率0.0936%。

截至5月22日24時，尚在院治療的本土確診病例2736例，較前一日減少181例，在院治療病例中重症、危重173例，其中重症135例，危重38例。

上海昨天邁向「常態化防控轉化階段」，防範區人數約為2100萬人，但仍有228萬人位於封控區或管控區當中。

此外，金融重鎮靜安區昨又宣布，在22日至24日期間所有人員不出家門，超商、店家關門不營業，已發放的出門證暫停使用，展開三輪核酸篩查，形同再一次的遭到「禁足」。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110523