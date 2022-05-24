美專家：拜登軍事保台說 中國恐認戰略模糊告終

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（中央社台北24日電）美國總統拜登昨天對中國一旦犯台美方是否軍事介入表達「是的」，引起中方高度關注。美國專家普遍認為，無論白宮事後如何說明，中方都傾向相信，美國對兩岸的「戰略模糊」已告結束。

美國之音（VOA）中文網報導，拜登（Joe Biden）24日在印太四國東京峰會記者會上的回答，是他一年內至少第3次明確表示，美國會在中國入侵時保衛台灣。在此之前，白宮方面也都對拜登的回答作出說明，強調美方的「一個中國政策」並未改變。

根據報導，美國中國問題專家利明璋（Bill Bishop）表示，有多少次白宮試圖澄清拜登關於美國保衛台灣的「口誤」了？4次。在某個時刻，這顯然已經不是「口誤」了。

利明璋直指，「如果你是習近平，你會認為美國將保衛（台灣），『戰略模糊』看起來已經結束了」。

華府智庫德國馬歇爾基金會分析師白若詩（Bryce C. Barros）認為，有很多討論是關於美國（對海峽兩岸）的「戰略模糊」，究竟「是死、是活」還是「半死不活」。但有一件事不會讓他驚訝，那就是北京的官員一定會把拜登的意見，理解為「戰略清晰」。

報導引述法新社台港澳分部主任泰勒（Jarome Taylor）指出，就算白宮再次表示「政策沒有改變」，也可以理解中國為什麼可能會相信，「戰略模糊」已經結束了。

美國政治新聞網站Politico中國問題記者凱恩林海（Phelim Kine）直指，無論白宮和國家安全委員會人員如何收回（拜登的話），這代表「戰略模糊」概念的正式結束。如果中國攻擊台灣，拜登很清楚地表明了，那將「自動成為一場美國的戰爭」。

據報導，也有美國學者對拜登的表態表示質疑。中國歷史研究學者米華健（James Millward）認為，也許這並不是口誤，而是戰術？拜登講的話很明顯超出了政策範圍，而助理發布聲明指拜登只是重述政策，這「只會給戰略模糊帶來更多模糊」。

德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，拜登政府應有一名高級官員出面發表美國對台政策的全面講話。混亂和錯誤陳述「更可能削弱而不是增強威懾」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110524