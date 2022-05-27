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上海通報病例數續降 多地再進行全員核酸篩檢

2022/5/27 10:21
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（中央社記者吳柏緯上海27日電）隨著解封腳步接近，上海多地持續進行大規模核酸檢測，閔行、楊浦、浦東等區均宣布在27至30日間進行新一輪的篩檢。據通報，上海26日新增本土確診病例45例和無症狀感染者219例。

根據上海新聞資訊平台東方網，從26日晚間到今天上午，上海多個行政區陸續發布大範圍核酸檢測通知。

上海楊浦區宣布將從27日到30日間執行分區核酸檢測，5月27日、29日，各進行一次部分區域核酸檢測；5月28日、30日，各進行一次全區域全員核酸篩查；浦東新區宣布，為進一步鞏固疫情防控成果，儘早恢復正常生產生活秩序，於5月27日在全區內進行一次全員核酸篩查。

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閔行區強調，為進一步鞏固來之不易的防控成果，並為加快恢復正常生產生活秩序創造更為安全放心的環境條件，全區在5月27日到5月28日進行新一輪全員核酸檢測。

上海疫情降溫，確診人數持續下降，據上海衛健委發布，26日上海新增本土確診病例45例和無症狀感染者219例，其中33例確診病例為既有無症狀感染者轉變，12例確診病例和219例無症狀感染者在隔離管控中發現。（編輯：曹宇帆）1110527

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