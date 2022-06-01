上海正式解封 單日新增病例降至15例

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（中央社記者吳柏緯上海1日電）經歷兩個月封城，上海於今日解封。據通報，解封前一日，5月31日單日新增15例本土COVID-19病例。對比尖峰時期單日新增破2萬例，疫情已明顯控制。上海正逐步恢復過往生活秩序。

據上海市衛健委通報，31日新增本土確診病例5例和無症狀感染者10例，其中1例確診病例為既有無症狀感染者轉變，4例確診病例和10例無症狀感染者在隔離管控中發現。

6月1日零時起上海正式解封，經歷2個月的嚴格封控後，居民終於可以再次自由外出活動、工作，地鐵、公車、網約車等大眾運輸工具也基本回復運行。聯接浦江兩岸的隧道、橋樑通道的路障設施也已撤除，浦東浦西正式恢復通行。

不少民眾迫不及待，在凌晨一解封時就外出與朋友聚餐或是閒晃，也有人開著愛車出門兜風，上海的延安高架路段在零時剛過不久便出現大量的車潮，一般平面道路也出現不少車輛，顯見上海居民在2個月的封控後，已經連一秒都不願意再等待。

上海市委市政府在解封後，於今天上午發布「致全市人民的感謝信」，文中指出全市人民同心協力，共同對抗疫情，歷史會記住所有人的付出。

文中並稱「我們必將迎來大上海保衛戰的全面勝利，上海這座城市必將重現繁華活力，邁向更加美好的未來！」（編輯：周慧盈）1110601