中國5月份出口增長15.3% 高通膨是主因之一

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（中央社台北9日電）據官方發布，中國5月份出口人民幣1.98兆元（約新台幣8兆元），增長15.3%。分析指出，5月出口表現好於預期，除了穩外貿措施促使供應鏈、物流運輸恢復較快，高通膨拉動也是主因之一。

中國海關總署官網9日發布，今年前5月，中國進出口總值16.04兆元，比去年同期增長8.3%。其中，出口8.94兆元，增長11.4%；進口7.1兆元，增長4.7%；貿易順差1.84兆元，擴大47.6%。

度過疫情重創的4月後，中國5月份進出口總值3.45兆元，增長9.6%。其中，出口1.98兆元，增長15.3%。進口1.47兆元，增長2.8%；貿易順差5028.9億元，擴大79.1%。

若按美元計價，中國5月份出口3082.5億美元，增長達16.9%。分析多指這個數據好於市場預期。

綜合第一財經、澎湃新聞報導，中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，4月底、5月初時，中國採取了一些穩外貿穩經濟的政策，這說明有些政策在5月份已經見到明顯的效果。雖然出口能力還未完全恢復，但可以看出物流運輸和碼頭能力恢復比較快。

他認為，中國外貿出口潛力還沒有完全釋放，還有進一步恢復的餘地。按當前趨勢來看，未來6、7月份的外貿還會繼續反彈。

荷蘭國際集團ING銀行大中華區首席經濟學家彭藹嬈分析稱，中國5月份的貿易數據好於預期，反彈主要來自於港口設施的重新開放；如果全球需求繼續像2021年以來那樣強勁，中國的出口應該保持15%的年平均增長率，至少到2022年第3季。

不過東方金誠首席宏觀分析師王青指出，海外高通貨膨脹也是帶動出口額高增的一個重要原因。5月出口額較快增長，價格是一個重要因素。當前美、歐等中國主要出口目的地正在經歷高通脹，中國主要出口商品價格隨之上漲。這也在一定程度上對5月出口額高增速形成支撐。

王青指出，由於統計外需對經濟增長的拉動力要扣除價格變動因素，因此價格上漲帶動的出口增長以及較大規模的貿易順差，對宏觀經濟增長的拉動效應實際上在減弱。

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他指出，這也就是中國第1季出口額年增15.8%，貿易順差大增48.8%，但淨出口對經濟增長的拉動率卻僅有0.2%、大幅低於去年同期的主要原因。「近期國際大宗商品價格衝高，也在拉高包括5月在內的進口增速」。

中國海關總署今天也提到，今年前5月，原油、煤炭、天然氣和大豆等進口「量減價揚」。進口機電產品2.8兆元，下降2.3%。其中，積體電路2320.7億個，減少10.9%，但價值1.11兆元，增長7.1%。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1110609