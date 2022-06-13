監管放鬆 官方報告：中國網企與共同富裕有交集

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（中央社台北13日電）中國官方對網企放鬆監管後，中國社會科學院今天發表研究報告指出，中國網企的可持續發展與企業社會責任，已經與國家和社會的「共同富裕」目標「產生了交集」。

報告不忘強調，中國網企未來在「共同富裕」建設中仍有相當大的潛力，是「不可或缺的參與者」。

澎湃新聞報導，中國社科院上午在北京發布題為「從『經濟新動能』到『共富新使命』—互聯網平台企業助力共同富裕」的研究報告，作出上述結論。

根據報導，這項報告是針對中國41家上市網企對「共同富裕」的貢獻度進行估算，主要考察「價值創造」與「價值分配」2大維度，以及相關細分維度。

報告結果顯示，在綜合指數得分前3名的網企，依序是騰訊、阿里巴巴及京東。

至於分項，在「價值創造」方面，排名依序為阿里巴巴、騰訊、京東、小米、美團；「價值分配」方面，依序為騰訊、阿里巴巴、京東、美團、拼多多；而京東、美團、網易分別在網路銷售、生活服務和社交娛樂領域為居榜首。

報告指出，在以網企為核心的數位經濟成為中國經濟發展新動能的大背景下，網企憑藉其網路效應、規模效應、外溢效應，以及在3次分配中的價值轉移，已成為助力中國「共同富裕」的「重要力量」。

這項報告提到，中國龍頭型網企藉由創新能力和先進工具，催生了大量的創新企業和個體創業者，提供了數以千萬計的就業新機會，「為國家紓困解難」，成為推動「共同富裕」的重要助力。未來，各網路平台企業憑藉自身技術、規模優勢，在「共同富裕」建設中仍有相當大的潛力，是不可或缺的參與者。

中國社科院數量經濟與技術經濟研究所副所長李海艦認為，網路平台經濟兼具生態經濟、數位經濟、規模經濟、範圍經濟等特點和開放、平等、普惠、免費的特徵，在理論上「具有推進『共同富裕』的天然基因」。

中國社科院大學副校長高文書認為，網路平台企業提供了大量的就業機會，尤其是以「靈活就業」替代了單位制的標準就業，將無數的就業困難群體和不適合從事全職工作的人「解放」出來。

高文書說，對於低收入或低人力資本就業的勞動者提高收入，保障家庭生活有至關重要的作用，對於脫貧致富、共同富裕非常有幫助。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110613