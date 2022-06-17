更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常
生活

圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手
運動

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
莫德納准用6個月至5歲童 施打2劑、間隔28天
首頁 / 兩岸

傳中國央行受理螞蟻成立金控申請 上市進入倒數

2022/6/17 20:50（6/17 20:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
路透社17日報導，中國人民銀行（央行）已經受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請。（圖取自螞蟻科技網頁antgroup.com）
路透社17日報導，中國人民銀行（央行）已經受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請。（圖取自螞蟻科技網頁antgroup.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海17日電）路透社今天報導，中國人民銀行（央行）已經受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請。近期種種跡象表明，螞蟻已逐步和官方達成共識，擺脫監管打擊，上市進入倒數。

路透17日引述3名消息人士稱，中國人民銀行本月已接受了螞蟻科技集團提出的相關申請，並已基本完成了對其信用評估合資企業牌照的審批工作，被視為螞蟻集團長達一年整改的關鍵一步。

消息人士表示，最近幾個月以來，螞蟻集團一直與金融監管機構合作並且落實各項改革，中國央行近期同意審查相關的申請，螞蟻集團可能在不久後就能拿到期待已久的許可。

隨著近期螞蟻集團將要重啟上市程序的風聲不絕於耳，許多投資人也期盼藉著這個契機，監管機構能夠放寬對民營企業的監管。

針對路透最新報導，螞蟻集團及中國央行至截稿未回應。

受到消息激勵，螞蟻母公司阿里巴巴今晚在美股盤前交易，股價飆升逾10%。

路透6月上旬曾引述知情人士指出，螞蟻在香港、上海的首次公開發行（IPO）程序已進入最後階段，只要監管部門點頭放行，最快7月就會重啟。

當時的報導並分析，隨著螞蟻集團的IPO程序推進，可能也象徵阿里巴巴創辦人馬雲在「一定程度上復甦」。螞蟻的IPO在2020年底被喊停後，馬雲一直保持低調，幾乎未在公眾面前露面。（編輯：楊昇儒）1110617

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族