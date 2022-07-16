淡化爛尾樓風暴 中國央行官媒：多個樓盤復工

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（中央社台北16日電）「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴越演越烈之際，中國央行主管的媒體「金融時報」昨晚發文稱，多個涉及「停工風險」樓盤項目，有的已正常施工，有的則迎來復工消息，各方全力以赴「保交樓」。

根據GitHub網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至16日晚上8時，中國已有286個樓盤（建案）發表「全體業主停貸告知書」，集體停繳房貸，遍及25個省份，引發外界關注是否觸發系統性金融風險。

金融時報微信公眾號15日晚間報導，房企樓盤開發專案延期交付事件引發關注。從各方回應來看，這一事件的核心在於「保交樓」，推動已經延期交付或者存在延期交付風險的樓盤加快施工進度。

報導稱，近期在有關部門和房地產企業等的共同努力下，前期媒體報導涉及「停工風險」的多個樓盤，有的已經正常施工，有的則迎來復工的消息。

不過報導僅提及4個業主已宣布集體停貸的樓盤。

針對江西贛州「綠地博覽城」，報導稱，13日下午，按揭貸款（房貸）銀行實地到工地走訪調查，商住小區目前施工正常，部分期數樓棟有80到100不等的施工人員在進行施工。自6月以來，施工隊伍陸續入場開始加緊施工。

報導指出，目前經贛州經開區政府與綠地集團協商，經開區政府決定收購部分未動工的地塊，根據施工進度返還綠地人民幣近4億元土地出讓金用於專案建設。

報導提到，鄭州市金水區豐慶路街道辦事處6日召集「名門翠園」各地塊業主代表開會，牽頭成立專用資金帳戶，用於翠園復工復產。關於業主最為關心的復工問題，街道辦事處稱「8月份將會看到進展」。

報導還提到，中國奧園集團與綠城管理集團14日簽署戰略合作協定。綠城將於本月啟動進場，並為廣州雲和公館專案提供品牌輸出以及全過程開發管理服務，全力保障項目交付、銷售。奧園集團總裁郭梓寧表示，奧園將與綠城以最快的速度推進復工復產，保障高品質順利交付，樹立業主和市場信心。

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針對深圳在建豪宅「佳兆業樾伴山」12日發布全體業主強制停貸告知書，報導引述深圳佳兆業官方微信14日通報稱，「告知書」所述情況不實。目前正常施工，現場施工人員300餘人。經和相關按揭貸款銀行核實，未發現業主停供（貸款）訊息。

報導最後引述專家稱，在有關部門、地方政府、房地產企業等多方努力下，隨著「保交樓、保民生、保穩定」工作積極推進，住房消費者合法權益得到保護，房市也將恢復平穩健康發展。（編輯：楊昇儒）1110716