消費疲弱 中國多間銀行下調消費貸利率救經濟

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（中央社台北19日電）中國消費疲弱，不少民眾寧願儲蓄也不花錢。為了減低民眾消費信貸成本及促進消費，中國多家銀行今年第2季下調消費貸利率至4%，部份更低過4%。有專家表示，個人消費貸利率下調將成趨勢。

中國國新辦13日舉行今年上半年金融統計數據情況新聞記者會時通報，上半年住戶貸款增加人民幣2.18兆元（約新台幣9.3兆元），較去年同期少增2.39兆元，其中消費貸款增加6468億元，較去年同期少增2.13兆元。住戶部門貸款增長放緩，反映上半年疫情反覆對住戶消費產生一定影響。

陸媒紅星新聞17日報導，隨著消費需求回暖，今年第2季多家銀行下調消費貸利率。

目前中國四大銀行的消費貸產品利率均已下調至4%，對於符合標準的用戶更低過4%。如農行網捷貸年化利率低至3.7%，建行快貸年化利率最低4%，工行融e借年化利率最低3.75%，中國銀行中銀e貸年化利率最低3.9%。

其他銀行也推出利率打折、限時優惠等活動降低消費貸利率，如招商銀行閃電貸推出7.8折利率優惠，折後年利率最低3.95%。

不過，低利率的消費貸款並非適用於所有人，如工商銀行的職員表示，工行融e借利率會因應不同地區、不同分行及貸款人的個人情況而有所不同，一般是6%，最近提供3.99%的利率優惠，3.75%的一年期利率僅限北京地區優質客群。

招商銀行的消費貸利率也按每名客戶而有所不同，有些客戶的利率會高達10%以上。

報導指出，從2022年年初開始，貸款利率就開始逐漸下調，如今年第1季度金融機構貸款投向統計報告，今年3月份新發放住戶其他消費貸款利率為7.68%，較今年初和去年同期分別下降67和41個基點。

報導引述上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，大力發展消費信貸有助穩增長、穩消費，對整個經濟運行大盤有促進作用。個人消費貸款利率下調將成為趨勢，有助降低市民的消費信貸成本，加強對消費信貸的需求。

對於未來的利率走勢，曾剛稱，中國國內整體利率水平將保持下行趨勢，但短期內不會出現大幅下行。

曾剛並提到，貸款是雙刃劍，必須考慮產品的適當性，在營銷過程中要提高透明度，禁止過度誘導消費者，同時設定一定的準入門檻，推動定價合理化，保障消費者利益。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110719