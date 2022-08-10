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談楊智淵案 大陸學者：標誌對台行使法律管轄權

2022/8/10 16:00
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（中央社台北10日電）台灣民族黨副主席楊智淵遭中共以涉嫌「分裂國家」等罪逮捕。大陸涉台學者唐永紅說，楊智淵被抓，標誌著中國大陸開始對台獨分子依法究責，也標誌開始對台行使法律管轄權。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，浙江省溫州市國家安全局對楊智淵實施「刑事拘傳」審查，指其長期從事「台獨分裂活動」，涉嫌危害國家安全。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅在今日頭條上撰文指出，楊智淵案是中國大陸追究台獨分子法律責任的第一起案子。

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他宣稱，「楊智淵被抓，標誌著中國大陸開始對台獨分子依法追究法律責任，更標誌著中國大陸開始對台行使法律管轄權。可以預期，楊智淵案乃第一案，但絕非最後一案」。

唐永紅重申，中國大陸國家安全機關堅決運用「反分裂國家法」、「國家安全法」等法律武器，對台獨分裂勢力抗拒統一、謀求獨立、破壞和平、遏制發展的行徑，「依法嚴懲不貸」。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110810

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