中國高溫乾旱下 青海豪雨土石流致16死36失蹤

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中國多地高溫乾旱，青海省大通縣17日卻因豪雨導致山洪爆發。圖為西寧市大通縣18日災害現場。（中新社）

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（中央社台北18日電）中國大部分地區高溫乾旱，青海省大通縣17日卻因豪雨導致山洪爆發，進而出現嚴重土石流，截至目前已造成16人死亡、36人失蹤，中國中央政府救災單位已指派官員前往指揮救災。

央視新聞報導，隸屬省會西寧市的大通縣，17日出現瞬間強降雨，釀嚴重土石流，河流甚至因此改道。據官方統計，除上述死亡及失蹤者外，目前已在縣內2個鄉鎮6個村造成1517戶共6245人受災。

報導指出，基於災情嚴重，中國國家防總副總指揮、應急管理部黨委書記王祥喜今天中午已率領工作組趕往青海，指導救援處置工作。

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中國國家減災委、應急管理部已針對這一災情啟動國家3級救災應急響應，支持地方做好受災群眾生活救助等救災工作；而青海省官方今早決定，對大通縣這一災情啟動省級突發災害事件2級應急響應。

目前，青海省官方已成立前方指揮部，組織武警、公安、應急、衛生等部門和鄉村幹部共計2000餘人、車輛160餘輛，發動周邊群眾投入搶險救災工作。（編輯：邱國強/李雅雯）1110818