孫力軍團伙續清洗 前公安部副部長劉彥平被起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京28日電）「孫力軍政治團伙」持續被清洗。前中國公安部副部長劉彥平今天被吉林省長春市人民檢察院依受賄罪嫌起訴。除收賄外，檢方並直指他「參加孫力軍政治團伙，大搞政治利益交換」。

前中國公安部副部長孫力軍、前中國司法部長傅政華、前中共江蘇省政法委書記王立科、前上海市公安局長龔道安、前重慶市公安局長鄧恢林、前山西省公安廳長劉新雲等被視為「孫力軍政治團伙」的6人，日前被密集判處死緩、無期徒刑及14年以上有期徒刑，被視為中共當權者在20大舉行前，對公安系統乃至於全黨強力震懾的動作。

而同被視為「孫力軍政治團伙」的劉彥平被檢方起訴，除被指受賄「數額特別巨大」外，先前更被中共中紀委點名「參加孫力軍政治團伙」。各界預料，劉彥平未來也可能被判重刑，同時象徵中共對「孫力軍政治團伙」的清洗仍將持續，且被視為眼中釘。

檢方指控，劉彥平利用曾擔任中國公安部警衛局副局長、政委、局長，公安部黨委委員、部長助理、副部長，國家安全部黨委委員、紀委書記、中紀委駐國家安全部紀檢組長、中紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組長，19屆中央第5輪巡視第14組組長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件「為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大」，依法應以受賄罪追究刑事責任。

劉彥平先前被中共中紀委指控「理想信念坍塌，黨性原則喪失，背棄兩個維護，毫無四個意識，政治上徹底蛻變，『參加孫力軍政治團伙』，大搞政治利益交換，投機攀附、操弄權術；肆意踐踏法紀，濫用公安警衛權力，將其異化為撈取政治資本、謀私斂財的工具，造成惡劣影響」。

同時，劉彥平還被控「長期搞迷信活動；對抗組織審查。生活上極度腐化，無視中央八項規定精神，違規多占住房，貪圖吃喝享樂，長期接受私營企業主安排打高爾夫球並收受球卡，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊及醫療服務等活動安排，收受禮品，大操大辦婚喪喜慶事宜並藉機斂財」等行為。

中紀委當時指出，劉彥平「嚴重違背組織原則」，在組織函詢時不如實說明問題；在幹部選拔任用、職工錄用工作中違規為他人謀取利益；道德品行敗壞，「大搞權色、錢色交易」；權力觀極度扭曲，肆意濫用手中權力為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

基於上述理由，中紀委已認定劉彥平「嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重」，應予嚴肅處理。（編輯：唐佩君）1110928