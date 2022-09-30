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分析：中國另有盤算 不願譴責俄國藉公投併烏東

2022/9/30 14:47
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（中央社台北30日電）舉世質疑俄羅斯藉槍桿子主導的公投吞烏克蘭東部4區，但中國至今不表態，專家學者分析，考慮到中俄盟友關係，並顧及中國在歐亞大陸的戰略利益不能與俄交惡，因此中國的態度模棱兩可。

自由亞洲電台（RFA）29日報導，針對這項由俄國主導的公投，中國態度一貫曖昧，海外政論雜誌「中國戰略分析」雜誌社社長李偉東分析，中國和俄羅斯是朋友，若直接譴責面子上就不好看；其次，中美劍拔弩張，而俄羅斯在台灣議題替中國說話。

他說，還有一個難處在於，中國要是承認俄羅斯這麼幹是可以的，將來中國要收回台灣的時候怎麼辦呢？台灣畢竟已經自治70年，而且全世界都反對中國用武力方式解決台灣。

俄烏戰爭爆發後，不少觀察與分析把烏克蘭與台灣類比，法新社記者近期詢問中國外交部，中國不譴責俄羅斯，會不會導致誤解？特別是在台灣？

台灣淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正則表示，烏克蘭是聯合國會員國，烏克蘭通過正式官方管道可以做很多台灣做不到的事情。

他說，烏克蘭的領土又是台灣的20倍大並與俄羅斯接壤，完全不同於台灣海峽分隔兩岸，很難把兩者做比較。

李偉東另推測，日後很長一段時間，中國都不會明確承認烏克蘭公投的合法性，因中國宣稱的國際原則就是平等、尊重主權、領土完整和不干涉內政等5原則，不能和這些原則相衝突。

他說，中國不出面譴責俄羅斯主導的公投、維持與俄羅斯的關係和諧，也可能是考慮到自身在歐亞大陸的長期戰略。

黃介正從戰略部署與一帶一路倡議分析，中國顧及自身在歐亞大陸的後院，藉由上海合作組織，包括亞信會議（指亞洲相互協作與信任措施會議）還有亞投行等，向歐亞大陸發展。

他指出，過去7、8年，中國亟欲穩住新疆周邊的中亞地區，包括與俄羅斯的關係。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110930

黃介正
黃介正陳永康等人代表國民黨出席台美國防工業會議
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