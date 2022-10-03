陸中石化存託股將自倫交所下市 11月1日生效

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（中央社台北3日電）中國國有央企中石化已申請撤銷其美國存託股份以全球存託憑證（ADR）形式，在英國金融市場行為監管局正式清單的標準上市板塊上市，及在倫敦證券交易所主板市場交易，擬於11月1日生效。

綜合香港經濟日報及香港電台等媒體今天報導，中國石油化工（中石化）公司表示，董事會批准存託股從倫交所下市是綜合考慮一些因素，包括公司發行在外的存託股所對應的H股數量，與公司全部H股數量相比較少，公司存託股在倫交所的交易量與公司H股的全球交易量相比極少，以及維持存託股在標準板塊和倫交所上市所涉的行政負擔。

下市擬於倫敦時間11月1日上午8時或前後生效，因此存託股在倫交所主板市場的最後交易日擬為倫敦時間10月31日。

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除英國倫交所之外，中石化與另4大國有央企在8月公告，擬從紐約證券交易所下市；名單包括中國石油天然氣（中石油）、中國人壽保險（中壽）、中國鋁業、上海石油化工。

當時有分析指，5大央企在美退市可能意味著北京將願意在中美審計爭議上妥協，允許私營公司達成美國審計要求。這5大央企在美下市後，將僅剩中國東方航空、中國南方航空等2家中國國有企業在美繼續上市。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111003