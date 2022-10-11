中共20大北京天空必須藍 傳河北鋼鐵業遭限產

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（中央社台北11日電）中共20大將於16日舉行，在開幕前夕傳出河北地區鋼鐵業限產，以確保北京空氣品質。據報導，14日至22日河北的鋼鐵業啟動工業管控，限產3到5成不等。

據財聯社報導，河北地區的鋼鐵業近日陸續接獲通知，預計從14日至22日開始啟動工業管控，其中鋼鐵燒結廠最高限產50%。分析認為，限產對鐵水產量有一定影響。

報導引述河北地區的鋼鐵業人士透露，這次限產不僅限唐山地區，應該是全河北省，例如邯鄲的鋼企也接到了相關通知，環保評級A類的鋼企限產30%，其他鋼企最多限產50%。

一名石家莊環保評級A類的鋼鐵廠相關人士在報導中提到，公司已做了16日至22日的燒結限產與檢修計畫，產能預計降低30%，目前計畫已在最後確認階段。「雖然高爐不用限產，但鐵水產量估計也會有一定影響。」

雖然相關人士並未提及限產的理由，然而北京將於16日舉行20大，此時祭出「限產令」不免引發「會議期間天空必須藍」的聯想。事實上，過去中國也曾於北京冬奧期間要求唐山等地鋼鐵廠限產，確保賽事期間的空氣品質。

除了鋼鐵業外，相關運輸產業也接到了「禁運令」。

報導引述一名上海鋼聯鋼材事業群分析師表示，部分運輸企業已經接到相關通知，要求11日至16日間停止運輸，在此期間，下游庫存到貨情況可能將受限。在整個管控期，鐵水產量預計減少73.8萬噸。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111011