非和平方式統一說 中共20大發言人重彈舊調

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（中央社記者邱國強北京15日電）中共20大發言人孫業禮今天就新版對台白皮書中的「非和平方式」統一重彈舊調說，但凡有一線和平解決可能，陸方都將「百倍努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。

中共第20次全國代表大會下午舉行會前記者會。有台灣媒體提問，陸方日前發布的對台白皮書中，增加了「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」字句，是否代表陸方對台推進統一的方式和選項有所改變，陸方如何看待評估所謂「非和平方式統一」？

劉業禮聲稱，陸方日前發布的「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，重申了「和平統一、一國兩制」是陸方「解決台灣問題的基本方針」。陸方願繼續「以最大誠意、盡最大努力」爭取和平統一，為和平統一創造廣闊空間。

他又說，陸方不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是「外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕不是針對台灣同胞」，目的是「從根本上維護祖國和平統一的前景、推進祖國和平統一的進程」。

劉業禮重提陸方先前論調說，「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。

他聲稱，希望廣大台灣民眾認清一個道理：「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」。兩岸民眾要「攜起手來，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同開創實現祖國和平統一的光明未來」。（編輯：張淑伶）1111015