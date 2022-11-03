中國多地強調精準防疫 鄭州有序解封3899個小區

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（中央社台北3日電）中共20大結束後，動輒「全域靜態管理」的過度防疫遭多方批判。官媒今天報導稱，多地強調要「精準防疫」，不能長期無差別封控。富士康員工返鄉潮引發關注後，鄭州宣布已「有序解封」3899個小區。

人民日報直屬媒體健康時報App今天報導，10月30日和31日，內蒙古、河南、甘肅分別召開會議，研究部署疫情防控工作，均強調要「精準防疫」，不能因為個別疫情就長期無差別進行封控。

其中，河南省省長王凱在疫情防控專題會議強調，堅持重點區域分級防控、重點人員分類施策、重點場所嚴格管控，做到該管的堅決管住、該放的有序放開。科學精準劃定風險區，「不能因為有個別疫情燃點就長期無差別封控整個社區，讓城市逐漸恢復活力」。

報導引述多次輾轉各地做疫情支援的廣東一家三甲醫院感染科主任稱，類似河南、內蒙古這些地區要做好科學精準防控，分層管理，一定要很精準，比如一個市，會包括很多縣，市中也有很多區，有些是高中風險區，有些是一個病例都沒有，病例都沒有的地方，需要守好關口，遇到外來人員，對於從高風險地區前來的人，如果核酸是陰性的，可以居家，一般「三天三檢」沒有問題，就可以正常生活了。「要避免層層加碼，沒有病例的地方，生活可以正常。」

綜合大河網、界面新聞等陸媒報導，河南鄭州市疫情防控指揮部今天舉行新聞發布會，目前鄭州已經進入社會面「有序解封」階段。

會中指出，鄭州依據大起底檢測結果，在確保安全的前提下，對連續7天核酸檢測無異常的社區，自11月1日起有序逐步放開。

鄭州市政府副秘書長李慧芳指出，目前全市6000多個居民社區已解封3899個。此外，截至11月2日，全市規模以上工業企業有2558家，正常生產的企業有2298家，占比90%。

鄭州10月13日開始全城封控，祭出多條道路封閉、社區硬隔離，要求居民足不出戶等措施。鐵路大面積停運，航班基本全部取消，市內公共交通全部停止。

10月29日，大批鄭州富士康員工離廠徒步返鄉，引發國際關注後，鄭州宣布11月1日6時起，解除原有管控區域，調整管控策略，有序恢復正常生產生活秩序。

鄭州富士康所在的航空港經濟綜合實驗區2日公告，12時起區域內實行7天全域靜態管理。（編輯：楊昇儒）1111103