江澤民病逝 陸委會：歷史自有評價

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（中央社記者呂佳蓉台北30日電）中共前領導人江澤民今天病逝。陸委會表示，江澤民任內兩岸雖有對話交往，但北京仍以武力威脅台灣，中共歷任領導人的作為，「我們認為歷史自有評價」。

陸委會30日晚間發布新聞稿回應江澤民病逝。

陸委會表示，台灣已注意到「江澤民先生」病逝的消息，並對其家屬致意。對於中共歷任領導人的作為，「我們認為歷史自有評價」。

陸委會表示，江澤民任內，兩岸雖進行對話與交往，但北京當局持續以武力威脅台灣民主制度發展及對外交往，並在台灣鄰近海域發射飛彈、釀成台海危機，引發兩岸情勢動盪不安及國際批評。

陸委會強調，政府維護台海和平穩定的政策一貫，呼籲中共當局鑑往知來，放棄以軍事恫嚇、武力遂行目的之思維行徑，尊重台灣人民，共同以和平方式務實處理分歧。

陸委會並表示，將對中國大陸情勢的可能影響及發展保持關注。

新華社報導，96歲的前中共總書記、中國國家主席江澤民因為白血病合併多臟器功能衰竭，經搶救無效，今天中午12時13分在上海病逝。

江澤民在位期間是前總統李登輝執政時期，從「江八點」與「李六條」，到1996年對岸飛彈試射引發台海危機，李前總統以「18套劇本」回應，雙方曾多次過招。（編輯：楊昇儒）1111130