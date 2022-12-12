中國以疫為名追蹤個資 大數據行程卡13日下線

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「通信行程卡」為中國為COVID-19防疫目的所開發的程式，透過手機定位蒐集個人資料，記錄使用者過去一段時間到訪之地，藉此作為可否放行使用者自由通行的憑證。「通信行程卡」將於12月13日零時起下線。中央社記者李雅雯上海攝 111年12月12日

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（中央社記者李雅雯上海12日電）中國官方持續放寬COVID-19防疫要求，用於追蹤、掌握個人到訪城市的「通信行程卡」，將於13日零時起下線，相關查詢管道都將一併下架。

通信行程卡官方公眾號12日零時發布公告，「根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，12月13日零時起，正式下線通信行程卡服務。通信行程卡短信、網頁、微信小程式、支付寶小程式、APP等查詢管道將同步下線」。

通信行程卡是中國國務院合作境內3大電信公司所推出的追蹤程式，由工信部推動開發，透過使用者手機所在地點的資料蒐集，記錄使用者所在城市；可以顯示使用者過往一段時間所有到訪過的國家（地區）和停留超過4小時的城市。

通信行程卡使用目的在於疫情防控，一般為綠色顯示，若改變顏色代表使用者去過中高風險地區，或是曾經接觸確診者或密切接觸者。

打著「防疫」名義，中國另還推出健康碼等大數據追蹤工具，完整蒐集民眾姓名、證件號碼、電話、行蹤等個人資料，要求民眾進入超市、地鐵等公共場所時，必須「掃碼」留下到訪訊息，在疫情發生時可用於疫調，卻也藉此限制人民行動自由、有濫用個人資料嫌疑。

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這些為了防疫開發的大數據工具曾經發生過被濫用於限制民眾流動。河南省多家村鎮銀行由於資金流動問題，在今年6月發生存戶未能提款情形，存戶前往鄭州捍衛權益，卻在一夕間健康碼被轉為紅碼，被強制隔離或限制行動。

鄭州市紀委監委在6月22日通報，經查共有1317名村鎮銀行存戶被賦予紅碼，5名官員因為擅自決定對部分存戶賦予紅碼被處分問責。（編輯：唐佩君）1111212