河北農村煤改氣後供應不穩 居民冬天挨凍

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（中央社台北4日電）中國為推廣清潔能源，近年在農村地區推動「煤改氣」工程，民眾負擔增加之外，現在河北省又出現天然氣供應不穩定、限量購買等情況，今年冬天部分民眾因此挨凍。

陸媒財新網報導，天然氣斷供、「上氣不接下氣」的問題出現在河北省邯鄲市、邢台市、保定市轄下的多個縣。有村民說，晚上12時到早上6時，燃氣公司就停氣了。白天偶爾也會斷氣，到飯點才能供上氣。「現在河北省夜間氣溫零下13、14度，老人孩子怎麼挨得過去？」

除了供氣不穩定，民眾購買天然氣也極不方便。柏鄉縣村民說，從去年11月起，當地每戶每月只能購買200立方公尺的天然氣，這大概只夠做飯；不夠時需要拿燃氣表氣量照片去當地營業廳申購，一次僅能購買100立方公尺天然氣。

天然氣公司的營業廳數量少，離村子通常有幾公里遠，營業大廳裡常見50、60人排隊，這些都是燃氣公司的限購手段。

報導指主要問題是出在，真正掌握上游氣源的國企按照非居民用氣價格給下游的城市燃氣公司供氣，但城燃公司的終端銷售價格受到管制，只能按較低的居民用氣價格結算。這就讓中小型民營的城市燃氣公司在供應上出現斷供或限購。

城燃公司負責人透露，上游氣源單位並未提供足夠的「管制氣」資源，除了中石油在天津市、河北省供應的部分管制氣外，餘下的以及包括中石化、中海油在內供應的全部為「高價氣」。

他指出，2020至2021年供暖季，河北省農村「煤改氣」居民用氣量中超過一半是高價氣，中石油等供氣價格高於城燃公司終端居民氣價每立方公尺人民幣0.85元（約新台幣3.74元）。此外，進口氣價也在飆漲。

這名負責人說，這個冬天，城燃公司要求上游氣源單位按照居民價格結算農村「煤改氣」用戶氣價，但是中石油不同意，沒能給足城燃公司農村「煤改氣」的居民用氣量，導致下游城燃公司斷供。

但相關人士表示，無論上游供氣單位和下游城燃公司有什麼糾葛，都不該扯上終端用戶，這不符合國家保障民生的目標。

報導還提到，中小民企藉著國家2017年大力推動「煤改氣」攬下工程，賺了安裝改造加戶設備的工程費後就想退出，無心也無力經營後續長遠的供氣及維護。

熟悉河北燃氣市場的人士說，以往，只要把管道接到用戶家裡，不用通氣，一戶都能賺人民幣2500元（約新台幣1.1萬元）左右。

2017年到2021年6月，河北省已累計完成農村清潔取暖改造1125萬戶。

報導指出，隨著全國「煤改氣」接近尾聲，市場紅利基本退去，但很多小燃氣公司還在硬著頭皮做，它們原本是想做工程賺快錢後轉手賣出，未必具備持續經營的能力。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120104