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中聯辦主任：香港有聯通世界等重要角色

2023/2/16 10:07
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（中央社記者張謙香港16日電）北京中央駐香港聯絡辦公室主任鄭雁雄獲任命現職約一個月後，近日活動頻繁，會晤了各界人士；他昨天向媒體高層說，香港要發揮好「一國兩制」優勢、「背靠祖國、聯通世界」等。

上月中，鄭雁雄原是北京中央駐港維護國家安全公署署長；上月中，北京方面突然任命他接替駱惠寧出任中聯辦主任。

綜合本地媒體連日來的報導，鄭雁雄獲任命現職約一個月後，近日開始活躍起來，先後會晤了立法會議員、大專院校及媒體高層。

據報導，中聯辦近日先後舉辦春茗，分別邀請各界人士參加，而昨天邀請了媒體高層和高等教育界人士。

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明報報導，鄭雁雄在與媒體高層見面時說，香港有5個重要角色：一是要發揮好「一國兩制」的優勢；二是要發揮好「背靠祖國、聯通世界」的重要作用；三是要發揮人民幣國際化離岸中心的重要作用；四是要「為實現祖國完全統一發揮示範效應」；五是要為構建人類命運共同體作出貢獻。

另據星島日報的報導，鄭雁雄會晤11所大學校長及校董會主席時說，期望各大專院校繼續保持國際化，讓香港繁榮安定發展、貢獻中國建設。（編輯：張淑伶）1120216

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