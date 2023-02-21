中國父母狠賣未成年女兒 官員幫倒忙把人送回家

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（中央社台北21日電）今年16歲的少女小苦，被迫與不想嫁的對象送作堆，全因父母收了男方的聘金人民幣26萬元（約新台幣115萬元），小苦艱辛獲救，但官員幫倒忙把人送回家，網友批又把小苦推進火坑了。

綜合中國青年網等媒體20日報導，來自四川涼山州的小苦無力反抗父母的意願而逃到廣東打工謀生，結果還是被男方找到並闖進工廠宿舍裡把人強行押上車帶走。

行經位於中國廣西自治區田東縣的高速公路休息站，小苦藉口上廁所央求他人報警而獲救。

涼山彝族自治區民政局官員受訪表示：「這是違法的，不是這個事情曝出來，我都沒有聽說過，也挺震驚，這種是極少的，我在這地方20多年，我都沒聽說過什麼（未成年）包辦（婚禮）這些。」

根據中國現行民法規定，禁止包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為，禁止藉婚姻索取財物，以暴力干涉他人行使婚姻自由權利，還可能構成暴力干涉婚姻自由罪。強搶和脅迫小苦的男方親友確實於法不容。

報導說，小苦哭喊「我爸媽把我賣給他們的啊」，感謝幫助她的民警等，隨後由專人安排購買車票，送小苦搭車回四川。

但中國網友得知有關單位的處置紛表不滿，抨擊把小苦送回老家無疑又把她推入火坑裡：「回去還不是會被賣出去？」、「為什麼送回家，女孩好不容易逃出來了」、「送回家？？？！！！她哪有家啊，她家裡人賣她哎！」

中國屢傳狠心父母貪財換聘金賣掉未成年女兒，像是2020年5月間，中國江蘇省常州一名15歲少女意圖跳河輕生，所幸獲救帶回派出所。

少女表示，目睹16歲的姊姊被父親逼迫嫁人，她不願步入後塵才想不開，並說：「我爸貪財，為了讓我嫁人給他彩禮（聘金）。」

另據中國南都周刊2011年報導，1960年代末期實施俗稱「一胎化」的計畫生育政策，原意是抑制人口快速增長。

但因中國傳統「重男輕女」，導致日後19歲以下的人口性別比嚴重失衡，原本適婚對象難覓的農村社會，又興起買個女兒當童養媳的風潮。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120221