李嘉誠長子未能連任中國政協常委

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（中央社台北3日電）香港首富李嘉誠長子、長江和記實業集團主席李澤鉅今天確定未能連任新一屆中國全國政協常委。對此，李澤鉅回應表示，未來5年將繼續擔任全國政協委員，「服務國家有許多渠道」。

綜合香港01、明報網等港媒報導，中國全國政協14屆一次會議將在明天開幕，今天舉行全體委員會預備會議，通過新一屆政協主席團名單，但李澤鉅並不在名單之中，這也意味著他未能連任新一屆全國政協常委。

對此，李澤鉅透過集團新聞稿回應表示：「我自1998年起擔任全國政協委員已二十五年，未來五年亦將繼續。自2003年開始，我巳連續四屆出任政協常委，可能是香港人長時間肩負這個職務的其中一項紀錄，服務國家有許多渠道。」

14屆中國全國政協委員共2172人，其中「特邀香港人士」124人。

據報導，新一屆港區政協委員有不少新進的房地產開發商，包括新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新地執行董事郭基煇、英皇集團副主席楊政龍，以及會德豐主席吳宗權等人。

報導指出，今天進入主席團的港區政協委員有16人，比上屆少兩人，包括李家傑、吳良好、陳馮富珍、林建岳、唐英年、蔡冠深、譚錦球、陳冬、何超瓊、姚志勝、廖長江、邱達昌、施榮懷、王惠貞、龔俊龍、高永文以及前香港特首梁振英。

其中，梁振英預料將會連任全國政協副主席。

據央視網報導，政協第14屆全國委員會第一次會議主席團第一次會議今天下午在人民大會堂舉行，由主席團會議主持人王滬寧主持會議。梁振英名列常務主席之一，坐在主席台上。（編輯：楊昇儒）1120303