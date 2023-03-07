秦剛拿「憲法」談兩岸 陸委會：嚴重悖離事實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國外長秦剛7日在兩會外長記者會上拿出「中華人民共和國憲法」談台灣議題。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北7日電）中國外長秦剛今在兩會外長記者會上拿出「中華人民共和國憲法」談台灣議題。陸委會指出，這是嚴重悖離事實及國際關係和平原則，台灣人民堅決反對，中方無權要求其他國家認同。

陸委會7日晚透過書面表示，台海現狀與區域和平的根本是「兩岸互不隸屬」，不是中共當局矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」。

陸委會指出，秦剛片面依據所謂「中華人民共和國憲法」對台灣錯誤定位的「序言」，以及單邊非和平法制與作為，這是嚴重悖離事實及國際關係和平原則，台灣人民堅決反對，中方無權要求其他國家認同。

陸委會提到，「中華民國是主權國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，更不是其內政」。北京當局一再地對台灣及區域操作脅迫與統戰分化，對世界宣傳謬誤政治框架及兩岸關係終局主張，國際及台灣社會早已明確表達反對。

陸委會表示，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例等規範，處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定。「4個堅持」是台灣的共識，推動兩岸關係良性互動是雙方共同責任。呼籲對岸調整思維，以理性平等、相互尊重的態度，務實改善兩岸關係，負責任地維護區域和平。

秦剛7日上午在兩會外長記者會上回應台灣問題時，當場拿出紅皮的「中華人民共和國憲法」，以序言中「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」作文章。

他並聲稱，「解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉」，最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此中方堅決反對並保持高度警惕。（編輯：邱國強）1120307