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原擬建全球總部 螞蟻金服退地杭州之江

2024/3/28 13:56
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（中央社台北28日電）中國媒體27日報導，螞蟻金服在2020至2021年間購買杭州之江附近地塊，打算建造全球總部，使3年前當地房價水漲船高，但如今中國杭州市規劃部門證實，螞蟻金服已退地杭州之江。

據界面新聞27日報導，中國杭州市規劃部門日前在問政平台上回覆網友疑問時，表示之江大橋北側的螞蟻金服一期地塊，受讓人為支付寶（杭州）信息技術有限公司，簽訂合同時間為2020年11月4日。企業已於2022年7月1日向杭州市規劃和自然資源局申請終止合約。

報導指出，2020年10月，螞蟻集團宣布有望於上海和香港陸續上市後，該集團以底價近人民幣27億（約新台幣119億元）總價競得之江板塊XH1710-23地塊，並宣布螞蟻集團全球總部落址該處。當時該消息造成看房人潮絡繹不絕，杭州之江附近房價水漲船高，較新的中古屋或空置房屋一夜間漲價百萬。

2021年螞蟻科技又以13.15億元買下北面路段的區域，按原計畫兩塊地將合併打造螞蟻全球總部，總體量超過80萬平方公尺（約24萬2千坪）。

但隨著這幾年杭州樓市每況愈下，加上螞蟻金服IPO及股票上市受阻，螞蟻集團退地杭州之江區域傳言從沒停止過。去年螞蟻集團更買下現今總部A空間附近的區塊，外界猜測是否要擴大原總部位置，而新的全球總部也遲遲未完工，又讓退地傳聞蒙上一層陰影。

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報導指出，如今杭州市規劃部門證實螞蟻金服之江區域退地傳言，對於會否影響附近的房市，有杭州房市的業界人士表示，杭州整體房市早受到經濟影響跌回螞蟻金服拿地前的價格，此消息沒有對當地房市有過大影響。

據中國大陸房仲網站「鏈家網」統計，杭州之江區域附近的項目禹洲濱之江，曾於螞蟻集團宣布購地後，房價漲至一坪約19.8萬，但目前2月掛牌一坪均價約為13.2萬。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130328

#杭州
#螞蟻集團
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