中國外交部新聞司長人選 港媒點名毛寧、耿爽有機會

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（中央社台北7日電）港媒星島日報今天發布一則分析文，點名現任中國外交部發言人之一的毛寧、現任中國常駐聯合國代表團副代表耿爽，以及曾任新聞司副司長的于敦海，其中一人可能是下任中國外交部新聞司司長。

星島日報今天的「中國觀察：新聞司長花落誰家？」，分析下一位中國外交部新聞司司長可能的人選。

文章指出，原本中國外交部發言人汪文斌一度被認為是新聞司司長的人選，但現以候任駐柬埔寨大使的身份拜會國家國際發展合作署署長羅照輝，顯然新聞司司長另有人選。

文章稱，中國外交部新聞司司長知名度高，且經常陪伴領導人參加外事活動，一般都獲得晉升。幾任外長錢其琛、李肇星、秦剛都擔任過此職。

文章表示，最近20多年的6位新聞司司長孔泉、劉建超、馬朝旭、秦剛、陸慷、華春瑩，全部都升官。

孔泉曾任中央外事辦常務副主任，劉建超現任中聯部部長，馬朝旭現任外交部常務副部長，均為正部級，陸慷和華春瑩剛剛分別晉升為中聯部副部長、外交部副外長。

至於下任的新聞司司長會是誰？文章剖析，過去幾名司長，劉建超、秦剛、華春瑩都當過新聞司副司長、發言人。

若按照這一標準，現任的發言人毛寧不失為人選。

毛寧曾任駐美使館參贊、外交部亞洲司副司長，還掛職擔任過四川樂山市副市長，經歷豐富。

另外，文章也指出，現任中國常駐聯合國代表團副代表（特命全權大使銜）耿爽，曾任外交部發言人，但暫時沒有他卸任的傳聞。

曾任新聞司副司長的駐馬爾他大使于敦海5日離任回國，但于敦海沒有當過發言人。

不過，文章說，新聞司司長不一定必須要有新聞司的經歷。

文章列舉，孔泉長期在西歐司工作，馬朝旭是由政策研究司司長轉任，陸慷長期在國際司、美大司，由駐美公使調任新聞司司長。

中國官方在5月27日宣布任免國家工作人員，新聞司司長華春瑩升任外交部副部長。至今新聞司司長的人選尚未公布。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130607