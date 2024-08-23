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中國新車削價仍難賣 逾半經銷商虧損

2024/8/23 12:43
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（中央社台北23日電）中國汽車銷售面臨供過於求及惡性降價競爭，導致2024年上半年經銷商虧損的比例達到50.8%，新車銷售虧損嚴重，新車業務平均單店虧損額達人民幣178萬元（約新台幣783.2萬元）。

財新網報導，中國汽車流通協會21日發布「2024年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告」，顯示上述數據，經銷商虧損面較2023年明顯擴大。2023年全年，43.5%的經銷商處於虧損狀態。

調查顯示，在經銷商利潤結構中，新車銷售虧損嚴重，新車銷售毛利虧26.5%，售後和金融保險成為利潤主要來源。另外，平均單店毛利總額較2023年有較大幅度縮減，尤其新車業務，平均單店虧損額達178萬元。即使是盈利的經銷商，單店的利潤也較去年同期大幅下滑。

據全國乘用車市場信息聯席會統計，2024年上半年，中國乘用車累計零售984.1萬輛，年增3.3%，主要得益於年初春節假期之前的銷量成長。到了第2季，乘用車銷量年增壓力較大，原因是去年同期的基數較高、今年汽車消費需求不強。

報導指出，經銷商如果完不成任務，就無法拿到足額返利等。為了實現銷量目標，第2季汽車市場出現罕見的高頻和大幅度的價格調整。有調查顯示，2022年以來，汽車市場終端折扣率持續提升，2022年1月為11.4%，到2024年1月首次超過20%，2024年5月、6月提升至22.2%、23.2%。

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中國汽車流通協會通過訪談經銷商集團投資人、運營負責人了解到，市場的不確定性主要源於產銷失衡，廠家目標虛高造成經銷商庫存和生存環境持續惡化，頻繁降價、甚至新車售價低於經銷商進貨價帶來惡性循環。

調查顯示，部分經銷商認為，消費需求乏力短期難以改善，全年銷量或出現年減，僅約4成經銷商認為中國乘用車市場仍會保持增長勢頭。（編輯：張淑伶／陳鎧妤）1130823

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