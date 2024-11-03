中國將端經濟刺激政策 美國總統大選結果左右規模

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（中央社記者吳柏緯上海3日電）中國全國人大常委會將於4日召開會議，一般預料將會發布重磅財政刺激政策。有分析指出，美國總統大選的結果可能會左右政策的規模，若是川普當選，規模可能會比現在大10%至20%左右。

為了救經濟，中國官方近期推出多項刺激措施，其中包括「擬發行超長期特別國債」。由於增發債務額度需經全國人大常委會批准，外界預期，11月4日至8日在北京舉行的14屆全國人大常委會第12次會議，會有好消息。

據華爾街日報，相關的政策規模可能會在會議最後一天揭露，雖然目前仍不知道詳情，然而市場上最為樂觀的預期，認為規模將上看人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）。

報導指出，全國人大會議通常在10月底舉行，但今年將在11月初舉行，在會議結束時，美國總統大選已經結束，選舉結果可能會影響中國的政策。

報導引述大和（Daiwa）中國股票策略師潘加州（Patrick Pan）表示，根據美國聯準會是否暗示將進一步降息以及美國大選的結果，中國政府很可能制定不同的方案。

高盛經濟學家表示，如果川普（Donald Trump）獲勝，可能意味著中國政府將準備迎接更多的貿易戰，因為川普曾談到要提高進口關稅。如果成為現實，中國全國人大可能會批准更大規模的財政資源挹注；陸挺為首的野村分析師認為，如果川普勝選，中國的財政刺激規模將比現在大10%至20%左右。

新的刺激政策要如何解決地方政府債務，同樣受到市場關注。

惠譽解決方案（Fitch Solutions）研究部門BMI亞太地區國家風險主管泰（Darren Tay）表示，中國地方政府可能會獲得人民幣6兆元的資金用於債務再融資。「如果規模小於這個數字，可能會令市場失望，因為即使是這麼多，也僅占未償債務總額的10%左右」。

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麥格理集團（Macquarie Group Ltd.）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）表示，債務置換可能會減輕地方政府負擔，但不會直接創造實體經濟需求，「中國政府以前也採取過這種策略，當時並沒有推動經濟復甦，現在似乎也不太可能」。

至於用於社會保障的資金，分析普遍認為中國政府可能會選擇逐步增加對低收入群體或學生的補貼，但政策力道不足以重振消費。額外社保支出規模最多為1兆元。（編輯：謝怡璇）1131103