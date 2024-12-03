中共中央經濟工作會議擬11至12日召開

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（中央社記者邱國強北京3日電）彭博社報導，消息人士透露，中國高層領導人計劃在12月11日召開為期2天的中共中央經濟工作會議，以規劃中國2025年的經濟發展目標和刺激計劃，這項會議將受到投資人密切關注。

事實上，直到今天為止，中共中央及官媒並未依例發布11月份政治局會議的任何消息，目前並不清楚當月的會議是否有召開。這使得外界對中共是否將推出新的財經政策、乃至刺激措施的關注，轉向12月依例召開、屬年度性的中央經濟工作會議。

報導指出，投資人將藉由這項會議，了解中國官員如何指導中國經濟計劃，部署貨幣、財政和產業政策。各界並仔細研究會後發布的新聞通稿，尋找政策線索。

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中國自9月下旬推出一系列被稱為「增量政策」的相關刺激政策後，中共中央黨政機構召開的各項高層會議、財經會議乃至記者會，都受到外界關注，會後更往往直接影響翌日甚至當日的陸股走勢。

但隨著一段時間以來，財經新政策的推出顯得乏力，中國市場、法人及投資人的政策的期待感也漸趨平淡。然而，12月舉行的中央經濟工作會議，仍被中國法人、投資人視為觀察市場乃至經濟未來可能走勢的指標。（編輯：張淑伶）1131203