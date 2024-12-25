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中國2025年全國「兩會」 3月4日登場

2024/12/25 10:10
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（中央社台北25日電）中國2025年兩會召開時間於今天確認，於2025年3月4日與5日先後召開全國政協會議與全國人大會議。

據新華社，全國人大常委會會議12月25日表決通過了關於召開14屆全國人大三次會議的決定。根據決定，14屆全國人大三次會議於2025年3月5日在北京召開。

政協第14屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協14屆三次會議於2025年3月4日在北京召開。

每年的中國全國兩會是觀察政治、經濟與外交政策走向的「窗口」。明年因為川普（Donald Trump）入主白宮，對中恐將揮出關稅大棒；加上中國疫後經濟萎靡不振，儘管官方陸續釋出房地產政策、一系列增量政策，但效果不彰，兩會宣布的經濟政策勢必會成為外界關注的焦點。

兩會期間，總理李強照慣例將做政府工作報告，屆時明年的經濟成長目標與赤字率的具體數字，將成為外界衡量與觀察中國經濟信心的標準之一。

以往兩會最受矚目的是人大會議閉幕後的總理記者會，但在今年的兩會期間打破行之有年的傳統，官方決定取消總理記者會，震撼中國政壇，也令兩會看點減少。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131225

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