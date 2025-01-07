中國工信部長缺席中紀委大會 疑涉反腐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港7日電）據報導，中國工業和信息化部部長金壯龍及多名軍方上將昨天在中紀委大會中缺席，相信與中國軍工系統近年掀起的反腐風暴有關。

星島日報今天在報導中表示，中共中央紀律檢查委員會第4次全體會議昨天在北京開幕，出身航天系統的金壯龍原應坐在中國國家民族事務委員會主任潘岳與科技部長陰和俊之間，但不見人影。

報導指出，在1月2日，金壯龍也沒有陪同總理李強在山東濟南調研。

據介紹，金壯龍出身航天系統，曾任上海航天局局長、中國航天科技集團副總經理、中國商用飛機公司總經理及董事長、中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任。

報導表示，最近一年，伴隨著解放軍反腐風暴，共軍軍工系統也大震盪，多名軍工巨頭落馬；上月缺席晉銜儀式的4位上將，包括陸軍司令員李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，也沒有參加中紀委大會。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，較早前落馬的前上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松，也曾任上海航天局（中國航天科技集團第八研究院）局長；曾任上海航天局局長的袁潔（前中國航天科工集團董事長）、代守侖（前黑龍江牡丹江市委書記），也傳出落馬。

在昨天的大會中，中國國家主席習近平強調，「反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。」（編輯：呂佳蓉）1140107