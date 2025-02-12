軍工反腐年後首例 中國兵器裝備集團副總劉衛東被查

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（中央社台北12日電）中國軍工系統反腐在農曆春節過後持續展開。中共中紀委、中國國家監委官網今天通報，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理劉衛東「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，劉衛東現年59歲，湖北秭歸人，擁有管理學碩士學位及研究員級高級工程師資格。歷任東風汽車鋼板彈簧廠副廠長、東風旗下懸架彈簧公司副總經理、東風旗下載重車公司協作配套部長、神龍汽車總經理、東風汽車副總經理等職；2018年5月轉任中國兵器裝備集團有限公司副總經理。

刮向中共解放軍內部的反腐風暴，其後逐漸擴大到軍工央企，多名軍工央企高層主管不是相繼落馬，就是從公眾視野消失。

中國軍工類型的央企涵蓋核工、太空、航空、船舶、兵器、電子等領域。其中，中國兵器裝備集團主要從事軍備研發、設計、製造等業務。

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星島日報日前報導，依往例，中國各大軍工企業現任高階主管都會在春節前看望慰問退休的高階主管。但先前傳出「神隱」的中國核工業集團董事長余劍鋒、中國航空工業集團董事長周新民，以及中國兵器裝備集團董事長許憲平、總經理劉大山等主管，都未見他們現身，引起外界揣測。

其中，許憲平還兼任中共中紀委委員，但他1月初並未出席中共第20屆中紀委第4次會議，其動向受到外界關注。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140212