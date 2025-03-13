反分裂國家法20週年將屆 中國14日舉辦重要活動

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（中央社記者謝怡璇北京13日電）14日是中國通過「反分裂國家法」滿20週年，駐北京記者昨天下午接獲通知，當天將在北京人民大會堂舉辦「重要活動」。雖然中國方面尚未說明該活動是否與「反分裂國家法」20週年相關，仍引起關注。

據通知指出，14日上午在人民大會堂舉辦「重要活動」，媒體將按照工作人員指引前往採訪區域就位。

2025年3月14日是中國「反分裂國家法」實施20週年，依照中國「逢五逢十」擴大紀念的慣例，明天在北京人民大會堂舉辦的「重要活動」將成為矚目焦點。其中，是否與5年前規格相同，由全國人大常委會委員長出席，或提高規格由中共總書記習近平親自發表談話，是今年觀察中國對台政策的重要指標。

2020年「反分裂國家法」實施15週年，當年因為疫情影響，15週年座談會延後至5月底舉辦，由時任中國全國人大委員長栗戰書主持，提出必須堅決遏制打擊台獨、兩岸同胞攜手反獨促統，和堅定推進祖國和平統一進程三項重點。

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中國大陸國台辦發言人陳斌華12日在例行記者會上，未證實是否舉辦「反分裂國家法20週年」紀念活動，僅表示這是一部捍衛國家主權和領土完整、符合中華民族根本利益的法律。該法實施以來，在堅定捍衛一個中國原則、維護台海和平穩定等方面發揮獨特、重大作用，將持續加強運用法治方式和法治力量，堅定地維護台海和平穩定，堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進統一進程。

2005年3月14日，中國第10屆全國人大三次會議以2896票贊成、0票反對、2票棄權、3人未按表決器通過「反分裂國家法」。（編輯：吳柏緯）1140313