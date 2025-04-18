香港中聯辦：要引導港人對美鬥爭實質

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（中央社記者張謙香港18日電）在中美貿易戰似乎陷入「你死我活」的狀態之際，北京中央駐香港代表鄭雁雄昨天在一次會談中表示，要引導香港社會各界認清「對美鬥爭」的實質，「堅定地與國家站在一起」。

香港維護國家安全委員會15日舉辦了「2025年全民國家安全教育日」活動，中共中央對港工作辦公室主任夏寶龍透過影片在活動上講話，內容重點涉及抨擊美國加徵關稅，並指美方「要的不是關稅，要的是命」。

他又說，「香港同胞素有愛國愛港優良傳統，那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場。」

北京中央駐港聯絡辦公室昨天召開專題會議，學習夏寶龍的上述講話，聯絡辦的人參加了會議並作交流發言。

綜合媒體今天的報導，鄭雁雄在會上表示，在中美戰略博弈加劇的大背景下，夏寶龍致辭的時點特殊、意義重大，「激發了香港社會的家國情懷、鬥爭意識，是對中央對美鬥爭方略的深刻領悟、堅決執行、具體落實。我們要全面落實好中央要求，全力支持行政長官和特區政府把中央期望變成實際行動。」

他說，「致辭是一篇站在國家大局、香港角度展開對美鬥爭的戰鬥檄文…我們要深入學習領悟中央對美鬥爭方略…」，又指致辭「對處在關稅戰衝擊之下的香港社會各界是巨大的鼓舞，對於引導香港社會各界認清美國的醜惡嘴臉，認清對美鬥爭的實質，堅定地與國家站在一起，具有重要意義。」

他並說，「要把夏寶龍主任主旨致辭精神貫徹到當前對美鬥爭、維護國家安全的大局中去…」。

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鄭雁雄在其談話中，有近20次用上「鬥爭」字眼。

另據報導，在中美關稅戰陰霾下，香港總商會和新民黨近日叫停了訪美行程。（編輯：呂佳蓉）1140418