中國海警登鐵線礁亮五星旗 稱對菲方非法活動取證

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（中央社記者謝怡璇北京25日電）中國官媒環球時報報導，中國海警於今年4月中旬在南海鐵線礁實施海上管控，並登上鐵線礁展開島礁檢查，海警人員還舉出五星旗宣示主權。報導指出，中方表示該行動是對菲方非法活動取證。

中國官媒「環球時報」24日報導，在此次行動中，中國海警執法員登上鐵線礁巡查，並對菲方「非法活動」的相關情況拍攝影片取證；同時中國海警執法員還在鐵線礁展示五星旗，宣示主權。

報導引述中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒說法。他表示，這表明中國海警對固有領土實現有效管控和定期巡邏。

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據網上資料，鐵線礁位於南沙群島北部、中業群礁西北部，由3個珊瑚礁組成，東北－西南一線排列，退潮時露出。東邊一圓形礁直徑約1400公尺，距菲律賓實控的中業島約2.5海里，中間橢圓形環礁距中業島約3.5海里，因地形細長形似鐵線而得名。

中菲南海主權爭議持續。今年1月底，菲律賓海岸防衛隊表示，兩艘菲律賓漁業局船隻前往南海中業島附近鐵線礁採集沙子樣本途中，遭遇3艘中國海警船「侵略性動作」。中方則稱，這兩艘船隻是「侵闖」南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集。（編輯：呂佳蓉）1140425