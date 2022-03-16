村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思

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日本作家村上春樹18日晚間將開播臨時廣播節目，選播反戰歌曲，希望讓人們反思停戰的重要性。（共同社）

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（中央社東京16日綜合外電報導）因俄羅斯入侵烏克蘭，今年73歲的日本知名作家村上春樹將於本月18日晚間開播臨時廣播節目，從他收藏的CD與唱片中選播反戰歌曲，盼音樂讓人們反思，感受到停止戰爭的必要性。

日本共同社報導，TOKYO FM廣播電台今天表示， 村上春樹 村上春樹小檔案 1949年1月12日出生於日本京都府，在神戶長大，後來搬到東京，1968年進入早稻田大學第一文學部戲劇系就讀。1971年與高橋陽子結婚，與妻子經營小型爵士酒吧。1975年才從早稻田大學畢業。

1979年憑藉出道作「聽風的歌」獲群像新人文學獎，新穎文風被譽為日本「80年代文學旗手」。此後發表了「挪威的森林」、「海邊的卡夫卡」、「1Q84」多部暢銷作。作品被譯成50多種語言，在國際獲得好評且大受歡迎。他也有非小說作品，如1995年「沙林毒氣事件」後，村上春上訪問數十位受害者寫成「地下鐵事件」。

作品獲獎無數，包括曾獲芥川獎、野間文藝新人獎、讀賣文學獎、耶路撒冷獎、安徒生文學獎、卡夫卡文學獎。

經典作品：1979 聽風的歌、1982 尋羊冒險記、1985 世界末日與冷酷異境、1987 挪威的森林、1988 舞舞舞、1994 發條鳥年代記、2002 海邊的卡夫卡、2009 1Q84 看更多 關閉 將在18日晚間主持臨時廣播節目「村上RADIO特別版：促使停止戰爭的音樂」。

村上將從他擁有的唱片與CD中，選播訴求反戰與尊重生命的歌曲，並介紹當時社會情勢及他翻譯的歌詞等。

村上說，他認為或許沒有辦法靠音樂促成停戰，但他相信，音樂能讓聽歌的人感到「必須停止戰爭」的心情。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110316