台灣文學獎「創作獎」揭曉 6人奪首獎

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台灣文學獎「創作獎」今天揭曉，4大獎項中有3大獎項共6人奪得首獎，贈獎典禮預定7月30日在國立台灣文學館舉行。

台灣文學獎分為「金典獎」及「創作獎」，創作獎涵蓋台語文學創作獎、客語文學創作獎、原住民華語文學創作獎及劇本創作獎。

台灣文學館今天揭曉「創作獎」，6人奪得台語文學創作獎、客語文學創作獎、原住民華語文學創作獎等3大獎項，劇本創作獎從缺。

台灣文學館發布新聞稿指出，今年共有132件作品參賽，經過評審團4次會議後選出16篇入圍，首獎如下：

台語文學創作獎：新詩首獎黃明峯「所在——寫予『玫瑰古蹟』佮蔡瑞月老師」；散文首獎林美麗「院之囚，籠中鳥——觀察室五日」。

客語文學創作獎：新詩首獎謝明瑾「跈龍」；小說首獎2人，分別是吳餘鎬「講真話」，王興寶「鬼貓仔」。

原住民華語文學創作獎：新詩首獎邱立仁「外婆的bunun」。

台文館表示，「創作獎」首獎得主可各獲得新台幣10萬元及1座獎座。贈獎典禮將於7月30日在台文館演講廳舉行。「金典獎」預定於10月揭曉。（編輯：謝雅竹）1110715