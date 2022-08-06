賴香吟短篇小說集「島」 以文學探索時代

作家賴香吟（前左5）6日在台北出席短篇小說集「島」新書分享會，會後和書迷朋友以及聯合文學總編輯周昭翡（前右5）、政大台文所特聘教授范銘如（前左4）、文訊雜誌社長封德屏（前左3）等人合影。（聯合文學提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年8月6日

（中央社記者邱祖胤台北6日電）民主不是天上掉下來的禮物，解嚴不保證快樂與希望，作家賴香吟今天表示，她試圖以文學摸索時代，站在文學的位置，努力以文字寫出自己所觀察到的一切。

賴香吟今天在台北紀州庵文學森林舉行短篇小說集「島」新書分享會，與政大台文所教授范銘如進行對談，為書迷導讀這本緊貼時代脈動的小說。

賴香吟表示，「島」這本書的寫作時空正好從解嚴開始，時隔多年出現許多令人困惑的現象，她看到力有未逮、心有餘而力不足之處，以及理念與實際之間的差距。

賴香吟表示，人們天真以為解嚴就一切OK，就自由了，就迎來快樂希望，7、8年間卻一同經歷了摸索、衝撞及幻滅，嚴重戳傷許多對解嚴抱持快樂希望的人，「我認為這是解嚴之後延遲的功課，宿命的難題一直沒解決，有些問題會累積，但最終會解決。」

賴香吟說，如果1987年是第一次解嚴，2014年的太陽花學運就是第二次解嚴。

政大台文所教授范銘如指出，賴香吟的作品從「隔」的文學迄今走到了「不隔」，賴香吟則回應，早期作品會有「隔」的距離感，是因為察覺到自己的無從判斷、無力判斷，因此採取了一種很遠的距離，或從空中俯瞰的角度，讓自己只是一個提醒者，「其實我跟故事裡的人一樣，不知該走向何方」。

賴香吟表示，如同她在後記中所寫的，「島」是一冊懷疑之書，而悲憫是小說家基本的要求，對於自己筆下的人物，她無法殘忍，「因為他是人，你也是人，我沒有權利這樣對他」。

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賴香吟說，文學是一種預感，但不是像靈媒一般的神通廣大，而是來自作者對周遭事物的觀察與知識累積，從而進行判斷，而小說文體格外要求對人性的觀察與理解，進而展現其弱點、缺點，人們會在怎樣的情況下掉進某些洞，從中爬出來時內在的過程又是如何，「這些都是小說家最常做的事，也是小說家最大的挑戰」。

聯合文學總編輯周昭翡則比較了2000年舊版「島」與現今2022年新版的不同。賴香吟1987年發表第一篇小說「蛙」，到新版最後一篇「雨豆樹」的發表則已來到2017年，時間跨度長達30年，舊版是未完成，在新版終於看到完整呈現的思考輪廓，是一名創作者30年錘鍊的成果。不僅是賴香吟回溯個人文學創作的旅程，更扣合台灣歷史受到政治影響的狀況，十分難能可貴。（編輯：張芷瑄）1110806