台灣絃樂團成團過半甲子 用音樂訴說戰爭與和平

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）年初至今的俄烏之戰，透過媒體讓不曾經歷過戰爭的人們見識到甚麼是戰爭，成軍32年的台灣絃樂團今年將推出音樂會，用樂音訴說戰爭與和平，傳遞對戰亂的警醒與安慰。

台灣絃樂團發布新聞稿表示，戰爭一直是人們避免碰觸的議題，但戰爭也是人們記憶中無法抹滅的痕跡，透過精選俄國作曲家蕭斯塔科維契等以樂音帶來對戰爭的描繪，讓樂迷感受作曲家的樂念與信念。

台灣絃樂團將演出蕭斯塔科維契的樂曲，他一生中目睹多次革命及抗爭，時常以音樂訴說戰火的無情及破壞性，在二戰結束後譜寫了F大調第三號絃樂四重奏。還有厭惡戰爭的英國作曲家布瑞頓，曾拒絕服兵役並為了獲得赦免，以18把絃樂器創作了「前奏與賦格」。

其他演出曲目還包括柴可夫斯基「室內交響曲」根據「第一號D大調絃樂四重奏」改編，以樸實旋律療癒受傷心靈。

台灣絃樂團「戰爭與和平」音樂會將於9月26日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，9月28日在台北國家音樂廳演出。（編輯：張雅淨）1110829