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黃土水雕塑作品「甘露水」 國美館入藏

2022/9/23 08:29（9/23 08:51 更新）
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台灣前輩藝術家黃土水雕塑作品「甘露水」，2021年底首度於台北北師美術館展出，造成轟動，歷經高雄市立美術館展出後，22日終於回到國立台灣美術館，館長廖仁義與全體同仁列隊歡迎經典作品入藏。（國立台灣美術館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年9月23日
台灣前輩藝術家黃土水雕塑作品「甘露水」，2021年底首度於台北北師美術館展出，造成轟動，歷經高雄市立美術館展出後，22日終於回到國立台灣美術館，館長廖仁義與全體同仁列隊歡迎經典作品入藏。（國立台灣美術館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年9月23日
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（中央社記者邱祖胤台北23日電）台灣前輩藝術家黃土水雕塑作品「甘露水」，去年底首度於台北北師美術館展出，造成轟動，歷經高雄市立美術館展出後，昨天終於回到國立台灣美術館入藏。

根據國美館發布新聞稿，「甘露水」昨天從高雄市立美術館啟程到國美館，全程以專業溫控氣墊車運送，保存於穩定的溫度濕度環境，並由維安單位護送抵達台中，進入典藏庫房。

國美館長廖仁義表示，1921年創作完成的「甘露水」，歷經百年流轉，看似只是一件遺失作品重現與巡展，「但事實上，這是一件藝術作品歷盡滄桑、血淚交織故事的總和，蘊含著許多層次的歷史意義」。

廖仁義表示，黃土水的生命歷程是日治時期台灣人勇敢對抗命運的縮影；「甘露水」出土則是黃土水藝術生命的復活；此件經典作品入藏國立台灣美術館，宣告國家將以最高的專業能力維護與詮釋台灣美術史的經典作品，可說別具意義。

根據國美館新聞稿，黃土水是首名負笈日本東京美術學校研習現代雕塑的台灣藝術家，並以「蕃童」成為首位入選日本帝國美術展覽會（簡稱帝展）的台灣人，「甘露水」同樣入選帝展，刻劃一名東方少女的身體與姿態，從蚌殼中昂首前進，宛如從黑暗走向光明。

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可惜黃土水因製作「水牛群像」巨型浮雕過勞而爆發腹膜炎，病逝於1930年，享年35歲，黃土水的榮耀逐漸被遺忘，「甘露水」一度遭到遺棄，幸而由醫師張鴻標撿回收藏，2021年透過熱心人士奔走，由張鴻標家屬捐給文化部並加以修復，2021年12月18日於台北北師美術館展出，由文化部長李永得主持首展開幕典禮，2022年5月21日移師高雄市立美術館。

國美館表示，文化部除將「甘露水」提報國寶審議，入藏國立台灣美術館之後，也將得到專業維護、研究與展示，正式宣告國家將以最高的專業能力推崇台灣美術史的經典作品。（編輯：郭諭儒）1110923

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