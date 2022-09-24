111年重要傳統藝術保存者 李永得授證表達敬意

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文化部文化資產局24日在台中舉辦「111年重要傳統藝術保存者」授證典禮，由文化部長李永得（中）代表為「布袋戲」保存者江賜美（左3）、「客家八音」保存者鄭榮興（右2）、重要傳統工藝「細木作」保存者游禮海（右3）及「傳統建築彩繪」保存者莊武男（左2）授證。（文資局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）文化部文化資產局今天舉辦「111年重要傳統藝術保存者」授證典禮，文化部長李永得致詞表示，為傳統藝術保存者授證，是國家對於人間國寶表達最高的感謝與敬意。

文化資產局下午辦理「111年重要傳統藝術保存者」授證典禮，由李永得代表頒授認定證書予「布袋戲」保存者江賜美、「客家八音」保存者鄭榮興、重要傳統工藝「細木作」保存者游禮海及「傳統建築彩繪」保存者莊武男。

李永得致詞時表示，重要傳統藝術保存者授證，是國家對於人間國寶長期努力耕耘自己專業，對台灣文化、社會產生重大貢獻，表達最高的感謝與敬意。授證後，人間國寶也將開始「傳習計畫」培育藝生，傳承珍貴的傳統技藝及表演藝術。

李永得指出，「無形文化資產是我們心中的無價之寶」，除了永續傳承，也要讓更多人樂於親近，並成為生活的一部分。文化部一定會與相關部會、地方政府、民間共同努力，期盼讓「無價之寶」傳承、發揚光大，成為台灣多元文化的重要養分，進而走上國際。

江賜美說，自己從事布袋戲多年，也是少數的女性布袋戲藝師，一直以來「觀眾喜歡看，我就繼續做；觀眾給我鼓勵，我就繼續加油」，尤其看見政府對於傳統表演藝術的重視，「我就更要加油，讓布袋戲繼續傳承」。

鄭榮興除感謝家族及師長的指導，他謙遜地說道，自己是相對年輕的傳統藝術從業者，今天獲得這份榮耀是責任的開始，一定會繼續努力傳承重要傳統文化。

游禮海表示，自己一直秉持家具藝術化、生活藝術化的理念，藝術也是滋靈的甘露水，用心製作工藝，就是無聲的薪傳。

莊武男則說，自己學藝時住在新莊文昌祠，早上向文昌公燒香，晚上挑水、燒柴、洗衣，雖然辛苦，但是學功夫就得忍耐，「別人會的，我也會；別人當老闆，我也可以」。（編輯：黃世雅）1110924