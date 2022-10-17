英國布克獎回歸大型實體頒獎 88歲入圍決選歷來最年長

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英國布克獎17日晚間頒獎，88歲英國作家艾倫．賈納預料將透過線上參與，他也是布克獎迄今最年長的入圍決選作家。（圖取自facebook.com/TheBookerPrizes）

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國布克獎（Booker Prize）今晚將舉行2019年以來首場實體大型頒獎典禮，6位作家的作品入圍決選，包括布克獎史上年紀最大的入圍決選作家，以及頁數最少的入圍決選作品。

王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）將在電視轉播的典禮上頒獎，這也是查爾斯三世（King Charles III）上月登基以來，她最受關注的活動之一。

頒獎典禮還將有英國創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）致詞。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來， 布克獎 布克獎小百科 布克獎從1969年開始頒發，每年頒獎表揚一位仍在世、以英文寫成並在英國或愛爾蘭出版原創小說的作家。2002年至2019年由英仕曼集團（Man Group）贊助，或稱為曼布克獎（Man Booker Prize）。 這個獎項是國際上影響力最大的文學獎項之一，已有多位布克獎得主後來獲得諾貝爾文學獎。 看更多 關閉 首次舉辦滿座觀眾的實體頒獎典禮。

入圍決選的6名作家中有5人將親自出席，今天滿88歲的英國作家艾倫．賈納（Alan Garner）預料將透過線上參與，他也是布克獎迄今最年長的入圍決選作家。

艾倫．賈納以書寫奇幻童書和民俗故事聞名，他入圍決選作品Treacle Walker若以字數計算，是字數最少的入圍決選作品。

談到入圍決選的6本著作，2022年布克獎評審團主席麥葛瑞格（Neil MacGregor）表示，「它們都不簡單，即使篇幅或許很短」。

入圍決選的作家，男性與女性平分秋色，他們將爭奪獎金高達5萬英鎊的布克獎。得獎者可能迎來作家生涯轉捩點，同步提升著作銷售量與知名度。

辛巴威作家諾維爾莉特．布拉瓦約（NoViolet Bulawayo）第二度入圍布克獎決選，入圍作品Glory是以祖國辛巴威為背景的動物寓言集；另一位非不列顛群島或美國籍入圍作家，則是以The Seven Moons of Maali Almeida入圍的斯里蘭卡作家謝漢．卡魯納提拉卡（Shehan Karunatilaka）。

入圍決選的6本著作。（圖取自facebook.com/TheBookerPrizes）

美國作家珀西瓦爾．艾佛瑞特（Percival Everett）以Trees入圍，成為獨立出版社Influx Press入圍布克獎決選的第一部著作。

其餘兩部作品分別為美國作家伊莉莎白．史初特（Elizabeth Strout）的著作Oh William!，以及愛爾蘭作家克萊爾．基根（Claire Keegan）的著作Small Things Like These。

若以頁數來計算，克萊爾．基根的作品僅有116頁，是布克獎創辦53年來頁數最少的入圍決選作品。

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布克獎從1969年開始頒發，每年頒獎表揚一位仍在世、以英文書寫並在英國或愛爾蘭出版原創小說的作家，是英國最知名的文學獎項。過去得獎者包括印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）、加拿大小說家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood），以及英國作家希拉蕊．曼特爾（Hilary Mantel）。

今天的頒獎典禮也將向上月以70之齡逝世的希拉蕊．曼特爾致敬。她兩度以「狼廳」（Wolf Hall）系列小說獲得布克獎，是首位獲此成就的英國作家，也是第一位獲此成就的女性作家。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1111017