卡麥隆卡本特打造行動管風琴車 突破疫情慰長者

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）2020年COVID-19疫情期間，管風琴家卡麥隆．卡本特打造行動管風琴車，在柏林街頭為療養院長者帶來暖心演出，今年他來台演出也推出青少年音樂計畫，希望推廣管風琴音樂。

管風琴家卡麥隆．卡本特（Cameron Carpenter）1981年出生於美國，從小就是鍵盤神童，11歲公開演出巴赫全本「十二平均律」，更當過唱詩班成員、舞者，還會作曲，多才多藝。自茱莉亞音樂學院碩士畢業之後，卡本特開始在各大音樂廳與教堂演出，並改編了數百首樂曲讓管風琴演奏。

在演奏上，卡本特違背傳統管風琴樂曲原譜註記，用自己思考樂曲的方式來演奏；2008年他發行了個人首張專輯「革命」就入圍葛萊美獎，至今活躍全球樂壇。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，卡本特不但可以自由駕馭各種形式、年代的管風琴，他也自己設計「國際巡迴管風琴」（International Touring Organ），無論在藝術性與音響性上，都能與世上任何一部大型管風琴相抗衡。

卡本特為了將管風琴音樂帶給一般大眾，也設計行動管風琴車，希望能夠拉近管風琴與一般大眾的距離。

卡本特表示，要把管風琴彈好，得先了解管風琴的歷史，「管風琴已經誕生超過2600年，它曾經是最先進的樂器，還被教會用來宣傳宗教。」他認為，管風琴的確不再是音樂主流，就像拉丁語，「但現在不講拉丁語，不代表拉丁語已經死亡。」

卡本特主張應該發揮管風琴「創造」的那一面，「我選擇用很極端的方式讓管風琴重新被世人看見、重新認識。」卡本特以獨樹一幟的創作及演奏技巧，打破世人對管風琴音樂的既定想法，他梳龐克髮型，搭配鑲鑽演奏高跟鞋，拉近了許多年輕世代對音樂廳、對管風琴的距離感，而他就是「做自己」。

這次訪台，卡本特將展現他寬廣多元的曲目，包括巴赫「郭德堡變奏曲」和「降E大調前奏曲與賦格」，也將以管風琴演奏宮崎駿「霍爾的移動城堡」跟「紅豬」的電影配樂。

卡本特也將帶來全新曲目穆索斯基的「展覽會之畫」，卡本特表示，希望透過這首作品展現管風琴不同的情緒色彩。

卡麥隆．卡本特音樂會將於3月5日及3月10日演出，地點在高雄衛武營音樂廳。青少年音樂計畫詳情可上官網 https://ticket.mna.com.tw/UTK0201_?PRODUCT_ID=P01MHA36查詢。（編輯：張雅淨）1120110