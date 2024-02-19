溫哥華國際影展慶農曆年 4部台灣電影凸顯「自由」

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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）溫哥華國際影展中心舉辦農曆新年電影放映活動，主題為「自由」；選播的7部電影中，包括「流麻溝十五號」、「富都青年」等，有4部電影富有台灣元素，讓更多人感受到台灣的民主自由和多元文化。

亞洲人過農曆年，常會上電影院看電影，溫哥華國際影展中心（Vancouver International Film Festival Centre，VIFF）於2月16日至18日，舉辦亞洲電影放映活動，和社區一同迎新春。

有別於常見的歡樂賀歲片，加拿大亞裔活動協會（Asian-Canadian Special Events Association）和VIFF共同策劃，決定以「自由」出發，探究性別、移動、文化與社會體制對個人的束縛。同時，7部來自台灣、馬來西亞、越南、新加坡、韓國的電影不約而同地關注家庭，呈現了家人之間的牽絆、矛盾以及情感力量。

除了3部原汁原味的台灣電影「魔法阿媽」、「車頂上的玄天上帝」和「流麻溝十五號」獲邀放映外，台馬跨國合作的電影「富都青年」也是放映會上的亮點，台灣演員吳慷仁因此片獲得金馬影帝。

「富都青年」昨天舉行映後座談會，導演王禮霖和卑詩大學研究東亞電影的助理教授胡婉慧（Helena Wu）與觀眾分享電影的內涵意義。王禮霖說，這是一部傳遞「愛」的電影，而他的電影生涯中，台灣給了他很多愛與幫助。

有觀眾好奇，談馬來西亞移工生態的電影，怎麼會想找台灣演員擔綱主角呢？王禮霖透過網路視訊對觀眾說，他以前並不認識吳慷仁，但「見面一聊，確定他就是我心目中百分百的『阿邦』。」因此儘管投資方有其他屬意人選，他還是堅持選用吳慷仁。

胡婉慧說，非常喜歡台灣電影深厚的豐富性，像「魔法阿媽」富含了民間信仰和現代社會的碰撞；「車頂上的玄天上帝」同樣結合台灣民間信仰，還展現當代女性在追求事業與害怕孤獨之間的搖擺猶疑；「流麻溝十五號」則是一部以女性政治犯為主角的史詩電影。

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她對中央社表示：「多元性是台灣電影引以為傲之處，而這種多元源於自由，電影人可以無拘無束地表達想法，激盪出無限美麗的火花。」

主辦「加拿大農曆新年藝術節」（LunarFest）的加拿大亞裔活動協會執行長吳權益對中央社說，這是首度和溫哥華國際影展中心合作，透過電影來述說亞洲新年文化。「台灣電影在亞洲、甚至世界都佔據很重的分量，我們希望用一種新的方式，讓台灣電影和加拿大不同族裔社區串起聯繫感，更多人認識台灣的多樣性。」（編輯：陳慧萍）1130219