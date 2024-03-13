老歌加好劇本 音樂劇「媽媽咪呀！」將重返台灣

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）睽違6年，知名音樂劇「媽媽咪呀！」將重返台灣，8月起在台北國家戲劇院演出。音樂劇運用瑞典國寶ABBA阿巴合唱團的歌曲，老歌串燒，證明只要有好劇本，老歌也可以被新世代喜愛傳唱。

來自瑞典的ABBA合唱團，70年代席捲全球唱片市場，雖然經歷解散又合體，但歌迷始終不曾忘記他們。該團以2名女主唱引人注意，但核心人物卻是2名男團員班尼安德森（Benny Andersson）與畢昂厄維葉斯（Björn Ulvaeus），所有歌曲都由兩人共同譜寫。

團體解散之後，安德森與厄維葉斯兩人決定轉往幕後，共同譜寫音樂劇，「媽媽咪呀！」（Mamma Mia！）就此誕生。原創製作人茱蒂克瑞瑪（Judy Craymer）表示，ABBA早期的創作非常純真與青春，可與晚期成熟作品作對比，「這齣音樂劇不但要忠實呈現ABBA的歌曲，劇本本身也具有十足感染力。」

「媽媽咪呀！」故事從一個單親媽媽到底跟誰生了女兒的懸疑開始，待嫁新娘蘇菲為實現婚禮當天由生父牽著走入禮堂的夢想，決定偷看媽媽20年前的情書，並找出生父究竟是誰，故事看似通俗，卻充滿開展力。

這齣音樂劇只要演出，中間全場自動大合唱，大家也會站起來拍手叫好，從Dancing Queen、Take a Chance on Me、Money, Money, Money一直唱到Mamma Mia，整場音樂劇充滿懷舊回憶。

「媽媽咪呀！」1999年於倫敦西區首演，吸引菁英名流蜂擁朝聖，占據倫敦西區史上第3長壽的音樂劇，僅次於「悲慘世界」及「歌劇魅影」，至今仍持續上演。25年後的今天，全球觀賞人次已超過6500萬，有50個製作以16種不同語言演出，於450個城市上演。

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2008年「媽媽咪呀！」還改編成電影，由梅莉史翠普（Meryl Streep）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）等主演，成為有史以來票房最高的歌舞片。2018年推出續集電影「媽媽咪呀！回來了」（Mamma Mia！ Here We Go Again），再度由原班人馬回歸開拍，同樣創下票房佳績。

根據寬宏藝術今天發布的新聞資料，音樂劇「媽媽咪呀！」將於8月28日至9月1日演出，地點在台北國家戲劇院，3月16日起全面啟售。（編輯：張雅淨）1130313