更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
兒盟社工上銬移送惹議 北市警：不應暴露戒具 偵查隊長申誡1次
首頁 / 文化

老歌加好劇本 音樂劇「媽媽咪呀！」將重返台灣

2024/3/13 15:51（3/13 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全球知名音樂劇「媽媽咪呀！」將再度回到台灣，8月28日至9月1日在台北國家戲劇院演出，16日下午1時開始售票。（寬宏藝術提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年3月13日
全球知名音樂劇「媽媽咪呀！」將再度回到台灣，8月28日至9月1日在台北國家戲劇院演出，16日下午1時開始售票。（寬宏藝術提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北13日電）睽違6年，知名音樂劇「媽媽咪呀！」將重返台灣，8月起在台北國家戲劇院演出。音樂劇運用瑞典國寶ABBA阿巴合唱團的歌曲，老歌串燒，證明只要有好劇本，老歌也可以被新世代喜愛傳唱。

來自瑞典的ABBA合唱團，70年代席捲全球唱片市場，雖然經歷解散又合體，但歌迷始終不曾忘記他們。該團以2名女主唱引人注意，但核心人物卻是2名男團員班尼安德森（Benny Andersson）與畢昂厄維葉斯（Björn Ulvaeus），所有歌曲都由兩人共同譜寫。

團體解散之後，安德森與厄維葉斯兩人決定轉往幕後，共同譜寫音樂劇，「媽媽咪呀！」（Mamma Mia！）就此誕生。原創製作人茱蒂克瑞瑪（Judy Craymer）表示，ABBA早期的創作非常純真與青春，可與晚期成熟作品作對比，「這齣音樂劇不但要忠實呈現ABBA的歌曲，劇本本身也具有十足感染力。」

「媽媽咪呀！」故事從一個單親媽媽到底跟誰生了女兒的懸疑開始，待嫁新娘蘇菲為實現婚禮當天由生父牽著走入禮堂的夢想，決定偷看媽媽20年前的情書，並找出生父究竟是誰，故事看似通俗，卻充滿開展力。

這齣音樂劇只要演出，中間全場自動大合唱，大家也會站起來拍手叫好，從Dancing Queen、Take a Chance on Me、Money, Money, Money一直唱到Mamma Mia，整場音樂劇充滿懷舊回憶。

「媽媽咪呀！」1999年於倫敦西區首演，吸引菁英名流蜂擁朝聖，占據倫敦西區史上第3長壽的音樂劇，僅次於「悲慘世界」及「歌劇魅影」，至今仍持續上演。25年後的今天，全球觀賞人次已超過6500萬，有50個製作以16種不同語言演出，於450個城市上演。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2008年「媽媽咪呀！」還改編成電影，由梅莉史翠普（Meryl Streep）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）等主演，成為有史以來票房最高的歌舞片。2018年推出續集電影「媽媽咪呀！回來了」（Mamma Mia！ Here We Go Again），再度由原班人馬回歸開拍，同樣創下票房佳績。

根據寬宏藝術今天發布的新聞資料，音樂劇「媽媽咪呀！」將於8月28日至9月1日演出，地點在台北國家戲劇院，3月16日起全面啟售。（編輯：張雅淨）1130313

#ABBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195