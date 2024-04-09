台日科博館締結姐妹館 促進科普教育國際交流

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）國立自然科學博物館與日本國立科學博物館今天簽署合作備忘錄締結姐妹館，未來兩館在研究、科學教育、展示、典藏管理有更密切交流，促進科學領域與科普教育的國際交流。

國立自然科學博物館今天發布新聞稿指出，國立自然科學博物館（National Museum of Natural Science）與日本國立科學博物館（National Museum of Nature and Science,Tokyo）今天簽署合作備忘錄締結姐妹館，邀請台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷等出席見證。

自然科學博物館長焦傳金表示，這是科博館正式締結的第1個國際姐妹館，科博館英文簡稱是NMNS，日本國立科學博物館的簡稱也是NMNS，意義非凡，未來兩館在研究、科學教育、展示、典藏管理將有更密切交流，讓NMNSxNMNS擴大國際科學影響力。

日本國立科學博物館長篠田謙一相當重視此次雙方簽約，今年11月將派古生物研究員木村由莉（Yuri Kimura）到台灣參加第5屆台灣科學節，在台中科博館有專場演講、科學教育演示；他也對4月3日台灣花蓮大地震表達關心。

焦傳金4月8日率館內科學發展傳播中心、媒體中心赴日進行5天訪問，除與日本國立科學博物館簽署MOU，也到日本科博館位於筑波研究中心的古生物、人類學、植物標本蒐藏庫深入取經，此中心登錄典藏500萬件以上標本，為日本數量之最。

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日本科博館目前推出「大哺乳類展3」特展，副館長真鍋真表示，館內的特展、常設展約2萬件標本，每一季固定更新特展，「大哺乳類展3」以最新分類學概念呈現，帶給觀眾與時俱進的科學新知。

焦傳金分享好消息，目前正在台灣科博館展出的「驚心洞波：黑洞暨重力波特展」，去年6月開展，已突破25萬人次觀眾欣賞，今年4月21日正式卸展，明年將赴日進行一連串巡迴展。（編輯：陳仁華）1130409