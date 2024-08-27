台南舞團攜國旗跳遍義大利 八家將、客家採茶成主題

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（中央社記者黃雅詩羅馬27日專電）台灣民俗化為舞蹈，穿梭義大利城鄉引發旋風。台南民族舞團近日以八家將、客家採茶、台南鳳凰花開等主題編舞，到義大利參加3個大型國際藝術節，讓義國觀眾盛讚台灣文化既高雅又具強烈生命力。

台南民族舞團團長王儷娟接受中央社訪問表示，此行令她備感驕傲的是，從首場演出到最後一場，主辦單位都在會場海報或街頭看板寫上台灣，團員每場演出一定唱國旗歌，並在大螢幕秀出台灣的國旗，攜帶國旗進場，「感覺很榮耀。」

王儷娟8月率領師生20多人到義大利，接連參加3個藝術節，分別是「第52屆佩蒂娜國際民俗藝術節」（52 edizione del Festival Internazionale del Folklore di Petina）、「巴比倫卡 2024」（Babylonica 2024），及「第38屆國際民俗之夏與波里諾公園」（38° edizione dell'Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino）等。

團員昨天參訪駐教廷大使館並享用義式披薩，駐教廷大使李世明表示，他也是台南鄉親，讓全場一陣驚喜，因為該舞蹈團成員都是台南人，多數是高中、大學生。團員對於能將台灣民俗文化帶到國際舞台，都感到與有榮焉。

就讀台南二中高一的張予柔向中央社表示，「在跳八家將的時候，我覺得自己超酷，台灣超讚！」她認為代表台灣很榮幸，「愛國心整個燃燒。」

團員並藉此結交各國朋友。張予柔說，她跳舞有時會在台上跌倒、膝蓋瘀青，但她在一場表演中跌倒又站起來，菲律賓舞者幫她歡呼，讓她感到很暖心；她也很喜歡來自玻利維亞的舞者，起初對方覺得台灣舞者比較嚴肅，但共同參加完3場藝術節之後變得熟識，她送玻利維亞舞團一份手寫卡片，對方相當感動。

東海大學生命科學系大二生陳品瑜則認為，義大利人很樂於參加藝術活動，即使現場座位有限，觀眾仍願意站著觀賞演出。

陳品瑜說，有些外國舞者不一定認識台灣，起初聽到台灣會有點困惑，但大家身為舞者都能互相理解，在台上會彼此鼓勵，就算語言不通也能用舞蹈交流，是很特殊經驗。

王儷娟說，團員來義大利20多天共舉行15場演出，每場演出都吸引成千上萬觀眾。舞團表演曲目主要是展現台灣多元文化，例如陣頭文化八家將，把民俗舞蹈精緻化搬上國際舞台，用客家採茶展現客家質樸文化，並介紹台灣特殊的原住民文化。

王儷娟說，團員來自台南，因此也準備了呈現台南四季如春的舞碼「鳳凰花開」，因為服裝設計特別而備受喜愛，還在一場藝術節中得到「最佳服裝造型獎」。在展現台灣文化元素時，義大利觀眾都很喜歡，覺得很高雅又很有生命力，「觀眾欣賞時一直喊很讚、很讚，讓我們覺得非常開心榮耀。」

談到台灣印象，王儷娟覺得，義大利人對台灣不陌生，一講台灣都豎起大拇指，好像頗為熟悉。

台南民族舞團成立於1996年，致力以台灣本土文化為素材，透過創新的舞蹈表演與詮釋，將台灣特色與精神帶上國際舞台。（編輯：田瑞華）1130827