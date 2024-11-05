黃韻玲徐若瑄療癒歌聲搭沉浸式展覽 助孩子跨越恐懼

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）兒童沉浸式展覽「虎姑婆和他的朋友」近期在高雄夢境現實展出，帶孩子展開充滿療癒音樂、互動遊戲及情緒教育的豐富體驗，歌手徐若瑄與黃韻玲更創作歌曲，盼幫助孩子跨越恐懼。

「虎姑婆和他的朋友」沉浸式展覽以音樂、動畫和情緒教育串聯起孩子對情緒的理解，讓家長和孩子在遊戲過程中學習面對困難與挑戰。

徐若瑄透過主辦單位分享，她將「桃太郎」的曲調填上新詞成為獻給兒童的歌曲「如果受了傷」，理念是來自她的外婆，「在我們小時候她都會唱『桃太郎』，所以每一次聽到這首歌，我都會覺得非常的療癒。」

談到歌詞「摸摸左邊的心臟」，徐若瑄表示，「我每天睡覺前會跟我兒子這麼做，希望他能夠做一個感恩的人。」希望讓小朋友透過歌曲克服害怕和恐懼，無論是受傷流血或是心裡受了傷，也能健康快樂地成長。

黃韻玲則以童年聽過的民謠為靈感，創作歌曲「有時天晴有時雨」，旋律輕柔優雅、如同媽媽的溫柔話語，鼓勵孩子面對前方未知的困難時，學會一步步克服難關。

親子網紅「迪士尼鐵粉媽咪」谷ㄚmo特地帶星星兒樂樂參觀。谷ㄚmo說，展覽中的「治療星星」互動遊戲搭配「如果受了傷」特別有感，因自閉症孩子常被稱為「星星的孩子」，孩子樂樂能在遊戲中幫助星星恢復光芒。

谷ㄚmo指出，「這樣的設計讓我深受感動，感覺自己和孩子共同完成了一件有意義的事。」（編輯：張雅淨）1131105